Украина и Германия подписали контракт на производство IRIS-T и ракет к ним

Министерство обороны Украины подписало контракт на сумму 2,2 млрд евро с немецкой компанией на производство систем IRIS-T и ракет к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны Украины.

IRIS-T - зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Использует ракеты IRIS-T, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Diehl Defense - немецкий производитель оружия. Компания в основном производит ракеты и боеприпасы. В 2022 году компания при содействии правительства Германии передала свои системы ПВО IRIS-T SLM на вооружение Украине.

В частности, Украина подписала контракт с немецкой компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость контракта - 2,2 млрд евро.

Помощь Украине от Германии

Напомним, во вторник, 28 мая, Министерство обороны Германии согласилось предоставить Украине новую военную помощь в размере 5 млрд евро.

Германия будет финансировать производство дальнобойных вооружений в Украине в будущем. Значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено в 2025 году.

Также был заключен контракт между Украиной и немецкой оружейной промышленностью.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что его страна предоставит существенно часть средств для финансирования Starlink в Украине. В заявлении отмечается, что обязательства по финансированию части спутниковой связи с апреля уже взяты на Германию. То же касается и системы связи военного командования Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус также пообещал Украине дальнейшую поддержку в медицинской сфере. Германия будет финансировать медицинское оборудование, также произведенное в Украине.

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