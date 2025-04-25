Мы готовы купить: Зеленский поручил получить согласие США по Patriot для Украины

Президент Владимир Зеленский поручил получить "согласие" от Соединенных Штатов Америки по Patriot для Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

"Согласия по Patriot для Украины. Мы готовы купить необходимое количество систем Patriot для нашего государства. Речь не идет о благотворительности. Мы предложили конкретные варианты соглашения, чтобы защитить наших людей. Я поручил дипломатам работать активнее по ответу относительно Patriot", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что поручил Министерству иностранных дел пытаться достичь соответствующего согласия от Соединенных Штатов Америки.

"Самый главный вопрос на сегодня - ПВО. Поставка в Украину систем ПВО, поставки ракет для ПВО. Наши договоренности с нашими партнерами. Контракты. Наша готовность производить ПВО в Украине и переговоры по лицензиям. Были доклады военных и чиновников", - рассказал Зеленский.

По его словам, во время Ставки верховного главнокомандующего он получил доклад министра обороны Украины Рустема Умерова.

Patriot для Украины

Зенитные ракетные комплексы Patriot критически важны для Украины, поскольку именно они способны уничтожать российские баллистические ракеты. На сегодня страна в значительной степени зависит от поддержки США в вопросе поставки систем ПВО, способных противодействовать такой угрозе.

Как сообщал в начале апреля начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сейчас только американские Patriot могут эффективно сбивать баллистические ракеты.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова закупить у США оружие и системы ПВО на сумму 30-50 миллиардов долларов. В частности, речь идет о приобретении десяти установок Patriot или получения лицензии на их производство.

По словам главы государства, на это предусмотрено до 15 миллиардов долларов, и закупленные системы должны обеспечить защиту крупнейших городов, где проживает больше всего людей.

Однако Трамп не спешит соглашаться с передачей Украине систем Patriot. А недавно он жестко ответил на заявление Зеленского относительно Patriot.

"О, я не знаю. Он всегда хочет покупать ракеты, знаете. Он против... Слушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть эту войну. Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам какие-то ракеты", - заявил Трамп.

Таким образом Трамп фактически заявил, что это Украина начала войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.