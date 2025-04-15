Уже в пути? Рютте рассказал, когда Украине передадут обещанные Patriot
Украина уже скоро получит новые системы ПВО Patriot. Их союзники обещали передать еще во время прошлогоднего саммита НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Марка Рютте, которое транслировали в эфире телемарафона.
Рютте отметил, что обычно между анонсом новой военной помощи для Украины и ее предоставлением проходить немного времени.
"К примеру, саммит НАТО в Вашингтоне, где обязались поставить Украине комплексы Patriot. Это заняло немного времени. К счастью, большинство из них уже доставлены или будут доставлены в ближайшее время", - добавил генсек.
По его словам, на прошлой неделе удалось убедиться, что в вопросе передачи системы Patriot "собрано все необходимое для доставки".
Patriot для Украины
Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году партнеры обещали передать Украине пять дальнобойных систем ПВО. Речь о четырех Patriot и одной SAMP/T.
Было известно, что одну систему Patriot предоставила Украине Германия, еще одну - Румыния. При этом такие системы обещали предоставить США и Нидерланды - о поставках информации в открытом доступе нет.
Patriot необходимы Украине для того, чтобы уничтожать российские баллистические ракеты.
Только недавно президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина еще не получила все обещанные на саммите НАТО системы.
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