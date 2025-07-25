Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Немецкая компания Hensoldt получила заказ на изготовление и поставку Украине радаров для систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Заказ на 340 миллионов евро на высокопроизводительные радары TRML-4D и SPEXER
"Компания получила крупный заказ на поставку радаров для усиления противовоздушной обороны Украины. В рамках комплексного заказа стоимостью более 340 млн евро будут поставлены высокопроизводительные радары TRML-4D и радары ближнего радиуса действия SPEXER 2000 3D MkIII", - говорится в сообщении компании.
По словам генерального директора Hensoldt Оливера Дерре, несколько радаров компании защищают Украину с начала российского вторжения.
"Мы гордимся тем, что поставляем новые системы. Эти радары чрезвычайно важны для защиты мирных граждан", - добавил он.
Что известно о новых радарах
Радар TRML-4D использует передовую технологию радара с активной фазированной антенной решеткой. Он обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км. Он способен быстро и надежно обнаруживать, сопровождать и классифицировать все типы воздушных целей - крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.
Семейство радаров SPEXER включает обзорные радары различных диапазонов для автоматического обнаружения и классификации наземных, морских и воздушных целей. SPEXER 2000 входит в состав нового зенитного ракетного комплекса Skyranger 30 от Rheinmetall. Он также используется в немецком БпЛА Feldlager.
Европейские системы ПВО в Украине
Напомним, Германия ранее предоставила Украине свои системы противовоздушной обороны IRIS-T. Они помогают эффективно защищать украинское небо во время массированных ударов России.
В частности, 7 июня стало известно, что одна батарея IRIS-T сбила восемь российских ракет всего лишь за 30 секунд.
При этом 28 мая Украина и Германия подписали контракт на производство IRIS-T и ракет к ним. Общая его стоимость 2,2 млрд евро.
Также стало известно, что Украина в ближайшее время получит новые системы ПВО IRIS-T от Германии. План поставок рассчитан на 3 года.
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