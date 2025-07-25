Україна отримає інноваційні німецькі радари ППО від Hensoldt: що про них відомо
Німецька компанія Hensoldt отримала замовлення на виготовлення та поставку Україні радарів для систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
"Компанія отримала велике замовлення на постачання радарів для посилення протиповітряної оборони України. У рамках комплексного замовлення вартістю понад 340 млн євро будуть поставлені високопродуктивні радари TRML-4D та радари ближнього радіусу дії SPEXER 2000 3D MkIII", - йдеться у повідомленні компанії.
За словами генерального директора Hensoldt Олівера Дерре, декілька радарів компанії захищають Україну з початку російського вторгнення.
"Ми пишаємося тим, що постачаємо нові системи. Ці радари є надзвичайно важливими для захисту мирних громадян", - додав він.
Що відомо про нові радари
Радар TRML-4D використовує передову технологію радара з активною фазованою антеною решіткою. Він забезпечує швидке виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км. Він здатний швидко і надійно виявляти, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей – крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери.
Сімейство радарів SPEXER включає оглядові радари різних діапазонів для автоматичного виявлення і класифікації наземних, морських і повітряних цілей. SPEXER 2000 входить до складу нового зенітного ракетного комплексу Skyranger 30 від Rheinmetall. Він також використовується в німецькому БпЛА Feldlager.
Європейські системи ППО в Україні
Нагадаємо, Німеччина раніше надала Україні свої системи протиповітряної оборони IRIS-T. Вони допомагають ефективно захищати українське небо під час масованих ударів Росії.
Зокрема, 7 червня стало відомо, що одна батарея IRIS-T збила вісім російських ракет усього лише за 30 секунд.
При цьому 28 травня Україна і Німеччина підписали контракт на виробництво IRIS-T і ракет до них. Загальна його вартість 2,2 млрд євро.
Також стало відомо, що Україна найближчим часом отримає нові системи ППО IRIS-T від Німеччини. План поставок розрахований на 3 роки.
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