Україна отримає інноваційні німецькі радари ППО від Hensoldt: що про них відомо

Німецька компанія Hensoldt отримала замовлення на виготовлення та поставку Україні радарів для систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Компанія отримала велике замовлення на постачання радарів для посилення протиповітряної оборони України. У рамках комплексного замовлення вартістю понад 340 млн євро будуть поставлені високопродуктивні радари TRML-4D та радари ближнього радіусу дії SPEXER 2000 3D MkIII", - йдеться у повідомленні компанії.

За словами генерального директора Hensoldt Олівера Дерре, декілька радарів компанії захищають Україну з початку російського вторгнення.

"Ми пишаємося тим, що постачаємо нові системи. Ці радари є надзвичайно важливими для захисту мирних громадян", - додав він.

Що відомо про нові радари

Радар TRML-4D використовує передову технологію радара з активною фазованою антеною решіткою. Він забезпечує швидке виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км. Він здатний швидко і надійно виявляти, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей – крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери.

Сімейство радарів SPEXER включає оглядові радари різних діапазонів для автоматичного виявлення і класифікації наземних, морських і повітряних цілей. SPEXER 2000 входить до складу нового зенітного ракетного комплексу Skyranger 30 від Rheinmetall. Він також використовується в німецькому БпЛА Feldlager.