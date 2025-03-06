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Швеция предоставит истребители Gripen для миссии НАТО в Польше

Четверг 06 марта 2025 15:02
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Швеция предоставит истребители Gripen для миссии НАТО в Польше Фото: Мария Мальмер Стенергард, глава Министерства иностранных дел Швеции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Швеция впервые предоставит собственные истребители для участия в операции НАТО на территории другой страны. Речь идет о патрулировании воздушного пространства Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Швеции Марию Мальмер Стенергард, которую цитирует Reuters.

Швеция планирует предоставить до восьми истребителей Jas Gripen. Стенергард добавила, что правительство страны также предлагает принять участие в защите логистических операций в поддержку Украины в Польше.

"Мы предлагаем, чтобы Швеция предоставила максимум восемь самолетов JAS Gripen с соответствующим персоналом, в том числе боевым командованием и подразделениями поддержки. Кроме того, правительство предлагает, чтобы Швеция предоставила средства воздушного и морского наблюдения и воздушно-десантные транспортные средства", - заявила она.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция, которая в течение многих десятилетий придерживалась политики нейтралитета, в связи с усилением угроз со стороны Российской Федерации (РФ) и ростом геополитической нестабильности, подала заявку на вступление в Североатлантический договор в 2022 году.

Страна официально стала 32-м членом Североатлантического альянса 7 марта 2024 года.

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Швеция Польша НАТО
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