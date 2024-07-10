ua en ru
Чт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МИД Швеции об истребителях Gripen: Украина решила, что иметь одновременно F-16 и Gripen – слишком много

Среда 10 июля 2024 23:57
UA EN RU
Глава МИД Швеции об истребителях Gripen: Украина решила, что иметь одновременно F-16 и Gripen – слишком много Фото: шведский истребитель Gripen (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Швеция не поставила Украине истребители Gripen из-за того, что Киев пришел к выводу, что одновременно иметь две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много.

Об этом заявил Глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем в интервью Голосу Америки, сообщает РБК-Украина.

На вопрос, почему Швеция приостановила поставку истребителей Gripen Украине, Биллстрем ответил: "Мы должны понимать, что Украине была предоставлена возможность получить истребители F-16, которых, конечно, больше в семье НАТО. В конце концов, у большего количества стран есть F-16, чем истребители Gripen. Это не имеет ничего общего с решением шведского правительства. Такое решение было принято из-за того, что Украина пришла к выводу, что одновременно иметь две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много".

Он объяснил, что речь идет именно о системах, а не просто о самолетах.

"Мы ведь говорим о системах. Это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно", - сказал глава шведского МИД.

Однако "это не означает, что Швеция не открыта для продолжения с истребителями Gripens, если и когда программа F-16 будет завершена", отметил он, подчеркнув, что "это дело Украины, а не правительства Швеции".

По словам Биллстрема, Швеция передала Украине системы наблюдения ASC 890, которая может использоваться в координации с F-16. "Это позволит Украине лучше проводить воздушные бои, наблюдения и управление воздушными боями", - сказал он.

Глава МИД отметил, что Швеция "не имеет никаких ограничений" на дискуссии о предоставлении Gripen "после внедрения F-16".

Напомним, в мае Швеция приостановила планы по отправке истребителей Gripen в Украину, чтобы дать возможность ввести в действие истребители F-16, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

В то же время, посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк отмечал, что Украина нуждается в поставках Gripen.

В Воздушных Силах заявляли, что Украина имеет необходимую инфраструктуру, чтобы разместить шведские истребители Gripen.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Война России против Украины
NEWS
НАТО заявило о "необратимом пути" Украины к членству и назвало условие приглашения
НАТО заявило о "необратимом пути" Украины к членству и назвало условие приглашения
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине