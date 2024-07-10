Глава МИД Швеции об истребителях Gripen: Украина решила, что иметь одновременно F-16 и Gripen – слишком много

Швеция не поставила Украине истребители Gripen из-за того, что Киев пришел к выводу, что одновременно иметь две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много.

На вопрос, почему Швеция приостановила поставку истребителей Gripen Украине, Биллстрем ответил: "Мы должны понимать, что Украине была предоставлена возможность получить истребители F-16, которых, конечно, больше в семье НАТО. В конце концов, у большего количества стран есть F-16, чем истребители Gripen. Это не имеет ничего общего с решением шведского правительства. Такое решение было принято из-за того, что Украина пришла к выводу, что одновременно иметь две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много".

Он объяснил, что речь идет именно о системах, а не просто о самолетах.

"Мы ведь говорим о системах. Это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно", - сказал глава шведского МИД.

Однако "это не означает, что Швеция не открыта для продолжения с истребителями Gripens, если и когда программа F-16 будет завершена", отметил он, подчеркнув, что "это дело Украины, а не правительства Швеции".

По словам Биллстрема, Швеция передала Украине системы наблюдения ASC 890, которая может использоваться в координации с F-16. "Это позволит Украине лучше проводить воздушные бои, наблюдения и управление воздушными боями", - сказал он.

Глава МИД отметил, что Швеция "не имеет никаких ограничений" на дискуссии о предоставлении Gripen "после внедрения F-16".