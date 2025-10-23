Шведские истребители для Украины могут закупить за счет репараций с России

Что известно о Gripen

JAS 39 Gripen - это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа - грифона, символизирующего божественную силу.

JAS 39 Gripen E - это современный многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Он представляет собой усовершенствованную версию предыдущих моделей Gripen, предлагая улучшенные характеристики и возможности.

По данным открытых источников, истребитель Jas 39 Gripen Е стоит около 85 млн долларов.

Российские активы

Сейчас в ЕС обсуждают цели, на которые можно будет потратить 140 млрд евро репарационного "кредита" для Украины. Париж и Берлин хотят, чтобы деньги шли на оружие из Европы. Против выступают Нидерланды, а также скандинавские и балтийские страны. Они настаивают, что Украина должна иметь полную свободу распоряжаться средствами - включая возможность закупать оружие у американских компаний.