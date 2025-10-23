Шведские истребители для Украины могут закупить за счет репараций с России

Швеция допускает использования части репарационного "кредита" Украины за счет замороженных российских активов для производства 100-150 истребителей Jas 39 Gripen Е.
Об этом заявил министр обороны Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу SVT.
По его словам, Швеция рассматривает возможность использования замороженных российских активов на эти цели.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон 22 октября подписали меморандум, который предусматривает возможность покупки Украиной новейших истребителей. Украина сможет купить до 150 истребителей Gripen E.
При этом, как сообщил Зеленский, первые истребители Gripen могут доставить в Украину уже в следующем году.
JAS 39 Gripen - это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа - грифона, символизирующего божественную силу.
JAS 39 Gripen E - это современный многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Он представляет собой усовершенствованную версию предыдущих моделей Gripen, предлагая улучшенные характеристики и возможности.
По данным открытых источников, истребитель Jas 39 Gripen Е стоит около 85 млн долларов.
Сейчас в ЕС обсуждают цели, на которые можно будет потратить 140 млрд евро репарационного "кредита" для Украины. Париж и Берлин хотят, чтобы деньги шли на оружие из Европы. Против выступают Нидерланды, а также скандинавские и балтийские страны. Они настаивают, что Украина должна иметь полную свободу распоряжаться средствами - включая возможность закупать оружие у американских компаний.