Украина ожидает от США сроки поставок 10 Patriot: что говорит Зеленский

Глава государства рассказал, что Украина уже этой осенью получит две системы Patriot c соответствующим комплектом ракет. Но это не тот десяток систем Patriot, который Украина ожидает от США. Это другие системы, о которых удалось договориться.

"Мы ждем тот пакет, который обещал президент США. И ожидаем, что мы можем получить соответствующие сроки поставки этих систем. На следующей неделе поедет наша делегация в США, посмотрим, какой фидбек мы получим. Все занимаются megadeal, там ПВО - это номер один. Мы готовы это покупать, готовы задействовать разные форматы программ", - добавил Зеленский.