Украина ожидает от США сроки поставок 10 Patriot: что говорит Зеленский

Украина ожидает, что США предоставят ей сроки поставок десяти обещанных систем Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что Украина уже этой осенью получит две системы Patriot c соответствующим комплектом ракет. Но это не тот десяток систем Patriot, который Украина ожидает от США. Это другие системы, о которых удалось договориться.
"Мы ждем тот пакет, который обещал президент США. И ожидаем, что мы можем получить соответствующие сроки поставки этих систем. На следующей неделе поедет наша делегация в США, посмотрим, какой фидбек мы получим. Все занимаются megadeal, там ПВО - это номер один. Мы готовы это покупать, готовы задействовать разные форматы программ", - добавил Зеленский.
Напомним, в сентябре министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украине срочно необходимо 10 дополнительных систем Patriot, чтобы защитить небо от баллистических ракет РФ.
При этом 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ожидает от США решения по поставкам 10 систем Patriot.
Потребность в таких системах выросла на фоне усиления российских ударов по Украине. Оккупанты начали активно атаковать украинскую энергетику.