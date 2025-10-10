Україна очікує від США термінів поставок 10 Patriot: що говорить Зеленський

Україна очікує, що США нададуть їй терміни поставок десяти обіцяних систем Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
Глава держави розповів, що Україна вже цієї осені отримає дві системи Patriot з відповідним комплектом ракет. Але це не той десяток систем Patriot, який Україна очікує від США. Це інші системи, про які вдалося домовитися.
"Ми чекаємо на той пакет, який обіцяв президент США. І очікуємо, що ми можемо отримати відповідні терміни поставки цих систем. Наступного тижня поїде наша делегація до США, подивимося, який фідбек ми отримаємо. Усі займаються megadeal, там ППО - це номер один. Ми готові це купувати, готові задіяти різні формати програм", - додав Зеленський.
Нагадаємо, у вересні міністр оборони України Денис Шмигаль заявляв, що Україні терміново необхідно 10 додаткових систем Patriot, щоб захистити небо від балістичних ракет РФ.
Водночас 15 вересня президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікує від США рішення щодо постачання 10 систем Patriot.
Потреба в таких системах зросла на тлі посилення російських ударів по Україні. Окупанти почали активно атакувати українську енергетику.