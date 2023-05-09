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Rheinmetall хочет в будущем производить танки и системы ПВО на территории Украины

Новина українською →
Вторник 09 мая 2023 18:56
Rheinmetall хочет в будущем производить танки и системы ПВО на территории Украины Фото: глава Rheinmetall Армин Паппергер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Крупнейший в Германии изготовитель оружия Rheinmetall хочет в будущем производить танки, системы противовоздушной обороны и боеприпасы в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Rheinmetall Армина Паппергера, приводимое Handelsblatt.

"Предпринимаются попытки заключить некоторые соглашения о сотрудничестве и создании совместных предприятий с украинскими компаниями в ближайшие недели", - сказал Паппергер.

Речь идет о совместных предприятиях по автомобильным системам, ПВО и боеприпасам.

"Таким образом, мы даем Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - добавил глава Rheinmetall.

По его словам, инвестиции в новые заводы будут исходить от украинского государства. По его словам, инвестиции в новые заводы будут исходить от украинского государства.

В качестве конкретного примера он привел известный план строительства основных боевых танков Panther в Украине. Он считает, что в ближайшие десять лет спрос со стороны Украины на подобные вооружения будет очень высоким.

Напомним, что германский концерн Rheinmetall уже подготовил концепцию строительства танкового завода в Украине.

Ранее Паппергер подчеркивал, что завод мог бы выпускать до 400 германских танков Panther в год.

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