ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Rheinmetall вместе с Украиной создали предприятие для ремонта танков

Новина українською →
Украина, Пятница 12 мая 2023 17:13
Rheinmetall вместе с Украиной создали предприятие для ремонта танков Фото: Rheinmetall вместе с Украиной создали предприятие для ремонта танков (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Крупнейший в Германии производитель оружия Rheinmetall вместе с Украиной создал совместное предприятие, которое будет заниматься ремонтом и производством танков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"Контракты подписаны", - заявил генеральный директор Армин Паппергер.

По его словам, сотрудничество подразумевает обслуживание и ремонт бронетехники в Украине.

"Украина извлекает выгоду от комплексной передачи технологий и краткосрочных поставок военного оборудования из Германии", - сказал Паппергер.

Также известно, что Rheinmetall будет иметь 51% большинства в новой компании и возьмет на себя управление компанией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что крупнейший в Германии изготовитель оружия Rheinmetall хочет в будущем производить танки, системы противовоздушной обороны и боеприпасы в Украине.

Немецкий концерн Rheinmetall уже подготовил концепцию строительства танкового завода в Украине.

Ранее Паппергер подчеркивал, что завод мог бы выпускать до 400 германских танков Panther в год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть