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Rheinmetall сообщил, когда заработает созданное с Украиной предприятие для ремонта танков

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Суббота 13 мая 2023 18:08
Rheinmetall сообщил, когда заработает созданное с Украиной предприятие для ремонта танков Фото: Rheinmetall сообщил, когда заработает созданное с Украиной предприятие для ремонта танков (flickr.com/cdufraktionhessen)
Автор: Валерия Полищук

Предприятие по ремонту танков и другой военной техники начнет работать с середины июля этого года. Ранее соглашение о создании предприятия подписала Украина и немецкий концерн Rheinmetall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

"Соответствующее соглашение о сотрудничестве уже подписано обеими сторонами. Для начала - при условии официального одобрения - будет создано совместное предприятие, которое станет связующим звеном между Rheinmetall и существующим государственным оборонным сектором Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что закрытие сделки запланировано на конец июня 2023 года, а начало работы совместного предприятия ожидается с середины июля 2023 года.

"Удовлетворение неотложных потребностей Украины в ее борьбе за свободу и демократию в кратчайшие сроки является для нас в Rheinmetall вопросом первостепенной важности. Благодаря своему опыту и возможностям Rheinmetall имеет все необходимое, чтобы стать ценным и сильным партнером Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Напомним, ранее стало известно, что Rheinmetall вместе с Украиной создали предприятие для ремонта танков.

Кроме того, крупнейший в Германии изготовитель оружия Rheinmetall хочет в будущем производить танки, системы противовоздушной обороны и боеприпасы в Украине.

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