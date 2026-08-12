Оккупанты уничтожили ТЦ в Запорожье и оставили людей без света

Армия РФ ночью атаковала дронами-камикадзе Запорожье. В городе есть разрушения и пожары в частном и коммерческом зданиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова .

На данный момент известно, что в результате атаки оккупантов РФ был поврежден частный дом. Выбиты окна, повреждены ворота и забор.

Также возник пожар, который спасатели уже потушили. К счастью, обошлось без пострадавших.

Большие разрушения получил торговый центр "Эпицентр" в одном из районов Запорожья. После атаки там возник сильный пожар, который пытаются потушить спасатели ГСЧС.

Кроме этого, из-за удара оккупантов произошел локальный блекаут. Без света осталось около 1200 потребителей в одном из районов Запорожья.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут восстановительные работы", - сообщил глава Запорожской ОВА.