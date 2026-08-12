Оккупанты уничтожили ТЦ в Запорожье и оставили людей без света
Армия РФ ночью атаковала дронами-камикадзе Запорожье. В городе есть разрушения и пожары в частном и коммерческом зданиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
На данный момент известно, что в результате атаки оккупантов РФ был поврежден частный дом. Выбиты окна, повреждены ворота и забор.
Также возник пожар, который спасатели уже потушили. К счастью, обошлось без пострадавших.
Большие разрушения получил торговый центр "Эпицентр" в одном из районов Запорожья. После атаки там возник сильный пожар, который пытаются потушить спасатели ГСЧС.
Кроме этого, из-за удара оккупантов произошел локальный блекаут. Без света осталось около 1200 потребителей в одном из районов Запорожья.
"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут восстановительные работы", - сообщил глава Запорожской ОВА.
Запорожье постоянно под ударами РФ
Оккупанты каждый день атакуют Запорожье дронами, авиабомбами и баллистическими ракетами. Ранее РБК-Украина рассказывало, что 11 августа россияне убили 6 жителей Запорожья, а еще 19 были ранены.
Также 10 августа РФ сбросила КАБ на город. В результате удара 24 человека пострадали, в тяжелом состоянии 10-летняя девочка.
А недавно войска страны-агрессорки попали в детскую областную больницу в Запорожье. Имеются повреждения здания.