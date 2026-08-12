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Оккупанты уничтожили ТЦ в Запорожье и оставили людей без света

06:19 12.08.2026 Ср
2 мин
Что конкретно известно о последствиях удара по Запорожью в ночь на 12 августа?
aimg Филипп Бойко
Оккупанты уничтожили ТЦ в Запорожье и оставили людей без света Фото: последствия атаки окупантов на Запорожье (Запорожская ОВА)
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Армия РФ ночью атаковала дронами-камикадзе Запорожье. В городе есть разрушения и пожары в частном и коммерческом зданиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

На данный момент известно, что в результате атаки оккупантов РФ был поврежден частный дом. Выбиты окна, повреждены ворота и забор.

Также возник пожар, который спасатели уже потушили. К счастью, обошлось без пострадавших.

Большие разрушения получил торговый центр "Эпицентр" в одном из районов Запорожья. После атаки там возник сильный пожар, который пытаются потушить спасатели ГСЧС.

Кроме этого, из-за удара оккупантов произошел локальный блекаут. Без света осталось около 1200 потребителей в одном из районов Запорожья.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут восстановительные работы", - сообщил глава Запорожской ОВА.

Запорожье постоянно под ударами РФ

Оккупанты каждый день атакуют Запорожье дронами, авиабомбами и баллистическими ракетами. Ранее РБК-Украина рассказывало, что 11 августа россияне убили 6 жителей Запорожья, а еще 19 были ранены.

Также 10 августа РФ сбросила КАБ на город. В результате удара 24 человека пострадали, в тяжелом состоянии 10-летняя девочка.

А недавно войска страны-агрессорки попали в детскую областную больницу в Запорожье. Имеются повреждения здания.

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