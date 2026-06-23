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Украинская оборонка - лучшая, Европа должна брать пример, - еврокомиссар

15:48 23.06.2026 Вт
3 мин
Украина увеличила производство оружия в 50 раз и удивила Европу
aimg Мария Науменко
Украинская оборонка - лучшая, Европа должна брать пример, - еврокомиссар Фото: еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс (Getty Images)
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Украинская оборонная промышленность получила одну из самых высоких оценок от представителей ЕС. В Брюсселе объяснили, почему это важно для всей Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, сделанное в ходе Европейского саммита по вопросам обороны и безопасности в Брюсселе 23 июня.

По его словам, именно развитие оборонной промышленности стало одним из ключевых факторов, позволивших Украине адаптироваться к современной войне и изменить ее характер.

Почему украинскую армию считают лучшей в Европе

Кубилюс напомнил, что госсекретарь США Марко Рубио и президент Финляндии Александр Стубб ранее называли украинскую армию самой сильной в Европе и наиболее приспособленной к современным боевым действиям.

"Но почему они считают украинскую армию лучшей? Мой ответ: не только потому, что у Украины есть храбрые солдаты и умные командиры, но и потому, что ее оборонная промышленность является лучшей и самой инновационной", - заявил еврокомиссар.

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В качестве примера он привел стремительное развитие производства беспилотников после начала полномасштабного вторжения России. По его мнению, именно способность быстро внедрять новые технологии позволила Украине получить преимущества на поле боя.

ЕС призвали перенимать украинский опыт

Кубилюс подчеркнул, что Европейскому Союзу следует интегрировать Украину в общую оборонную промышленность, оборонный рынок и будущий Европейский оборонный союз. Также он призвал страны ЕС перенимать украинский опыт быстрого и масштабного производства вооружений.

Отдельно чиновник обратил внимание на темпы производства оружия в России. По его словам, РФ до сих пор производит больше оборонной продукции, чем Европейский Союз, что создает дополнительные риски для безопасности континента.

"Это создает соблазн для Путина. Национальные парламенты должны спросить свои правительства: почему наши оборонные отрасли не наращивают объемы производства, несмотря на рост финансирования?", - подчеркнул он.

В качестве примера эффективности украинского ОПК он привел рост производства после 2022 года. По словам Кубилюса, за это время Украина увеличила объемы оборонного производства в 50 раз и вышла на уровень, который в настоящее время "способна производить оборонная промышленность Германии или Франции за год".

Напомним, что украинский оборонный сектор активно расширяет международное сотрудничество. В частности, Украина и Европа запускают совместное производство беспилотников за рубежом. Проекты реализуются в сотрудничестве с Норвегией, Нидерландами, Румынией, Германией и другими странами.

Кроме того, Германия уже ощутила преимущества сотрудничества с украинским ОПК. В ходе выставки ILA Berlin 2026 концерн MBDA и "Украинская бронетехника" заключили стратегическое соглашение о развитии дальнобойных ударных систем, которые, по оценкам участников рынка, могут пользоваться высоким спросом в мире.

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