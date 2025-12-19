В ЕС рассматривают сценарии трансформации украинской армии согласно стандартам НАТО

Страны Запада обсуждают участие в трансформации украинской армии после возможного завершения войны, делая акцент на приведении подразделений в соответствие со стандартами НАТО и долгосрочных гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Планы коалиции по реформированию ВСУ

Страны так называемой "коалиции желающих" намерены содействовать переформатированию подразделений ВСУ с учетом стандартов НАТО после заключения мирного соглашения на Украине.

Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард, выступая в Палате общин парламента.

По его словам, работа в этом направлении ведется совместно с французской стороной и направлена на то, чтобы после прекращения боевых действий украинские военные получили возможность отвести часть сил от линии фронта и провести структурные изменения.

"Мы работаем вместе с нашими французскими коллегами по "коалиции желающих", чтобы гарантировать, что, когда мир настанет, а он, я надеюсь, настанет скоро, у нас будет возможность поддержать украинских друзей, позволив им отвести свои подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО", — отметил он.

Вопрос о присутствии западных войск

При этом представитель британского оборонного ведомства не стал уточнять, будет ли реализация этих планов предусматривать размещение на украинской территории подразделений стран Запада или замену ими частей ВСУ.