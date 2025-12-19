ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В ЕС рассматривают сценарии трансформации украинской армии согласно стандартам НАТО

Британия, Пятница 19 декабря 2025 00:45
UA EN RU
В ЕС рассматривают сценарии трансформации украинской армии согласно стандартам НАТО Фото: армия НАТО (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Страны Запада обсуждают участие в трансформации украинской армии после возможного завершения войны, делая акцент на приведении подразделений в соответствие со стандартами НАТО и долгосрочных гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Планы коалиции по реформированию ВСУ

Страны так называемой "коалиции желающих" намерены содействовать переформатированию подразделений ВСУ с учетом стандартов НАТО после заключения мирного соглашения на Украине.

Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард, выступая в Палате общин парламента.

По его словам, работа в этом направлении ведется совместно с французской стороной и направлена на то, чтобы после прекращения боевых действий украинские военные получили возможность отвести часть сил от линии фронта и провести структурные изменения.

"Мы работаем вместе с нашими французскими коллегами по "коалиции желающих", чтобы гарантировать, что, когда мир настанет, а он, я надеюсь, настанет скоро, у нас будет возможность поддержать украинских друзей, позволив им отвести свои подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО", — отметил он.

Вопрос о присутствии западных войск

При этом представитель британского оборонного ведомства не стал уточнять, будет ли реализация этих планов предусматривать размещение на украинской территории подразделений стран Запада или замену ими частей ВСУ.

Напоминаем, что Великобритания активизировала подготовительные меры на случай возможного развертывания миротворческого контингента в Украине, рассматривая его как инструмент поддержания режима прекращения огня и предотвращения дальнейшей эскалации.

Отметим, что Великобритания на встрече в формате "Рамштайн" заявила о выделении Украине масштабного пакета военной помощи в сфере противовоздушной обороны на сумму почти 685 млн евро. Как сообщил министр обороны страны Джон Гили, Киев получит системы ПВО, ракеты и автоматизированные турели для уничтожения беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Великобритания ВСУ НАТО
Новости
Трамп о мирных переговорах: надеюсь, Украина будет действовать быстро
Трамп о мирных переговорах: надеюсь, Украина будет действовать быстро
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW