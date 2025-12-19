В ЕС рассматривают сценарии трансформации украинской армии согласно стандартам НАТО
Страны Запада обсуждают участие в трансформации украинской армии после возможного завершения войны, делая акцент на приведении подразделений в соответствие со стандартами НАТО и долгосрочных гарантиях безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.
Планы коалиции по реформированию ВСУ
Страны так называемой "коалиции желающих" намерены содействовать переформатированию подразделений ВСУ с учетом стандартов НАТО после заключения мирного соглашения на Украине.
Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард, выступая в Палате общин парламента.
По его словам, работа в этом направлении ведется совместно с французской стороной и направлена на то, чтобы после прекращения боевых действий украинские военные получили возможность отвести часть сил от линии фронта и провести структурные изменения.
"Мы работаем вместе с нашими французскими коллегами по "коалиции желающих", чтобы гарантировать, что, когда мир настанет, а он, я надеюсь, настанет скоро, у нас будет возможность поддержать украинских друзей, позволив им отвести свои подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО", — отметил он.
Вопрос о присутствии западных войск
При этом представитель британского оборонного ведомства не стал уточнять, будет ли реализация этих планов предусматривать размещение на украинской территории подразделений стран Запада или замену ими частей ВСУ.
Напоминаем, что Великобритания активизировала подготовительные меры на случай возможного развертывания миротворческого контингента в Украине, рассматривая его как инструмент поддержания режима прекращения огня и предотвращения дальнейшей эскалации.
Отметим, что Великобритания на встрече в формате "Рамштайн" заявила о выделении Украине масштабного пакета военной помощи в сфере противовоздушной обороны на сумму почти 685 млн евро. Как сообщил министр обороны страны Джон Гили, Киев получит системы ПВО, ракеты и автоматизированные турели для уничтожения беспилотников.