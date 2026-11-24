В МИД Украины ответили Ливии, которая требует объяснений из-за потопивших российский корабль морских дронов. Киев заявил, что бьет только по законным целям агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий журналистам спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

Право на самооборону и законные цели

"Украина защищается от вооруженной агрессии Российской Федерации. Наши действия - это реализация неотъемлемого права на самооборону, закрепленного статьей 51 Устава ООН", - сказал Тихий.

Он пояснил, что Украина имеет полное право бить по законным военным целям. Это российские военные корабли, грузовые суда с военной техникой и ресурсами, а также танкеры теневого флота, обеспечивающие военную машину России.

По словам спикера, Украина никого не втягивает в войну и никуда ее не переносит. Действия страны направлены только против агрессора, а не против третьих сторон.

"Украинские удары соответствуют международному праву и международному гуманитарному праву. Мы придерживаемся принципа пропорциональности и минимизируем любые сопутствующие риски", - подчеркнул он.

Эти действия, по словам Тихого, ответ на годы системного и брутального российского террора против украинцев и Украины.

"Международное право не ограничивает право на самооборону местом, где происходит ответ на агрессию: на территории напавшего государства, на территории агрессора или в международных водах", - добавил спикер.

Кто создает угрозу для Ливии

"Что же касается инцидентов в портах, вопрос стоит адресовать России, которая использует гражданскую инфраструктуру третьих стран для своих военных целей и подвергает их опасности", - заявил он.

"Угрозу для Ливии создали именно российские военные корабли и российские перевозчики оружия, регулярно туда прибывающие", - подчеркнул Тихий.

Российское присутствие, по его словам, всегда означает угрозу суверенитету, дестабилизации и хаосу. Это, по мнению спикера, подтверждают примеры агрессии против украинского, сирийского и других народов.

Он также отметил, что Россия системно использует свое военное присутствие и логистическую инфраструктуру вне страны, в частности в Африке. Это помогает ей проводить военные операции и наращивать возможности для войны против Украины.

"Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Ливии. Отмечаем, что действия Украины направлены на противодействие российской вооруженной агрессии и не преследуют цель вреда Ливии или ее народу", - подытожил представитель.

"Украина ценит давние отношения с Ливией, основанные на взаимном уважении и подтверждает заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в интересах обоих государств", - добавил он.

Напомним, с рассветом 22 ноября в порту Бенгази атаковали российский корвет "Меркурий".

По данным Al Jazeera, корабль перевозил оружие, а среди погибших есть граждане Ливии и России.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение корвета украинскими морскими дронами.

Для операции использовали семь дронов украинского производства, уточнили в СБУ.

Также мы писали, что в Кремле отреагировали на уничтожение корабля.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что в Москве "обратили внимание" на заявление Зеленского, а вопрос об ударе переадресовал Минобороны РФ.

Впоследствии Албания отвергла обвинения в помощи Украине.

В МИД страны заявили, что ее территорию не использовали для запуска дронов.