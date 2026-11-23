В результате атаки морских дронов на российский корвет "Меркурий" в ливийском Бенгазе погибли граждане Ливии и России. Сколько людей погибло, пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera .

О погибших Al Jazeera рассказали местные источники. Атака произошла на рассвете 22 ноября. Судно стояло в гражданском морском порту Бенгази, недалеко от военно-морской базы.

По словам местных источников, корабль перевозил оружие, боеприпасы и дроны. Жители города рассказали, что видели, как судно атаковали три дрона.

Компания Vantor, которая делает спутниковые снимки, подтвердила, что это именно Меркурий. Корвет – это небольшой военный корабль.

На снимках, сделанных в воскресенье, видно, что судно перевернулось и затонуло. Над водой остался только его нос. Из надстройки шел дым, а вдоль причала лежало много обломков.

В тот же вечер у порта Бенгази морской дрон попал в коммерческое судно под флагом Мальты. Министерство здравоохранения Восточной Ливии заявило, что всех раненых членов экипажа спасли и оказывают им помощь. Телеканал Almasar сообщил, что военные уничтожили около города еще не менее 12 морских дронов.

Что говорят в Ливии

Правительство Восточной Ливии, базирующееся в Бенгази, заявило, что на корабле произошел взрыв и непродолжительный пожар. По его словам, судно зашло в порт, чтобы заправиться и взять запасы. Это происходило в рамках соглашения о сотрудничестве между Россией и властями Восточной Ливии.

Пожар уже был взят под контроль. Вместе с Россией правительство начало расследование, чтобы выяснить обстоятельства атаки, откуда ее осуществили и кто за ней стоит. В Бенгази назвали удар нарушением суверенитета Ливии и угрозой безопасности на море.

"Ливийское правительство не позволит превратить ливийские порты, территорию или территориальные воды в арену для сведения счетов или экспорта международных конфликтов", - заявили в правительстве. Там также подчеркнули, что Ливия не является стороной российско-украинской войны.

Премьер-министр правительства Восточной Ливии Усама Хаммад сообщил, что его правительство официально обратилось в Генассамблею и Совет безопасности ООН. Там просят провести международное расследование атак.

Хаммад хочет проверить подозрения, что лодки запустили с запада Ливии, и есть ли в стране украинские эксперты. Он также требует официальных объяснений от Киева об их деятельности.

Россия пока никак не отреагировала на инцидент. Ответственность за атаку никто не взял.