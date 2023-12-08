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Украина вскоре получит F-16, но с союзниками обсуждают не только их, - Умеров

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина получит истребители F-16 в краткосрочной перспективе. Но в ходе переговоров с союзниками обсуждаются не только они.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в эфире телемарафона.

Он рассказал, что Украина готовится к получению F-16. Наша страна работает и над инфраструктурой, и над техническим оборудованием. При этом пилоты и техническая команда готовятся.

"Краткосрочно мы получим F-16. Среднесрочно, на перспективу также делали заказы для Сил обороны будущего, но это 2027-2030 год. Работа идет, скоро мы их будем получать. Мы обсуждаем не только F-16, перечень огромен", - добавил глава Минобороны. 

Он уточнил, что лимитов на передачу технологий и работу с вооружениями никаких нет. 

Стоит заметить, что в публичном пространстве известно об обсуждении поставок в Украину истребителей Gripen и F-18 Hornet.

F-16 для Украины

Напомним, союзники пообещали передать Украине истребители F-16. Нашим пилотам должны поставить по меньшей мере 61 самолет: 42 от Нидерландов и 19 от Дании. 

Также несколько дней назад Бельгия подтвердила намерения передать Украине F-16 в 2025 году

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что сроки получения истребителей зависят от скорости обучения украинских пилотов

 

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