Зеленский о том, когда Украина получит F-16: зависит от скорости обучения пилотов

Когда Украина получит современные истребители F-16 от западных партнеров, зависит, в частности, от скорости обучения наших пилотов управлению этими самолетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с николаевскими студентами.

"Безусловно, что для контроля неба нужны современные истребители. Договоренность генеральная есть. Не "если", а есть. Когда мы их получим, нет дать - факт. Нет дать считаю потому, что сегодня это наш вопрос, когда наши ребята пройдут обучение ", - сказал Зеленский.

По его словам, продолжительность обучения зависит от многих вещей. В частности, потому что все пилоты будут по-разному тратить время.

"Потому что кроме профессионализма нужен опыт и язык. Свободный язык. Человеку нужно разговаривать на английском абсолютно свободно для того, чтобы учиться. Здесь много разных вопросов. И у кого-то курс - это год, а у кого-то 6-9 месяцев может быть, а для кого-то это долгий этап", - отметил президент.

Он пояснил, что длинный курс может быть, например, для молодых пилотов, специалистов после вузов, у которых еще нет длительного боевого опыта.

"По крайней мере, я со своей стороны сделал эти шаги. Сейчас этот вопрос зависит от учебных моментов, учебных процессов. И я думаю, что мы сможем в 2024 году получить первые истребители. Я думаю так будет", - подчеркнул Зеленский.

F-16 для Украины

Напомним, ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16, которую как раз возглавили Нидерланды и Дания. В целом Украина получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.

При этом корреспондентка Politico Лара Селигман сообщила, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США. По ее словам, в среду, 25 октября, украинские пилоты уже приступили к полетам на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

22 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

7 ноября Нидерланды отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр.

В Воздушных силах надеются, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило б около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны.