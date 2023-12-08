UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна незабаром отримає F-16, але з союзниками обговорюють не лише їх, - Умєров

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна отримає винищувачі F-16 у короткостроковій перспективі. Але в ході переговорів з союзниками обговорюються не лише вони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони України Рустема Умєрова в ефірі телемарафону.

Він розповів, що Україна готується до отримання F-16. Наша країна працює і над інфраструктурою, і технічним обладнанням. При цьому пілоти і технічна команда готуються.

"Короткостроково ми отримаємо F-16. Середньостроково, на перспективу також робили замовлення для Сил оборони майбутнього, але це 2027-2030 рік. Робота йде, скоро ми їх отримуватимемо. Ми обговорюємо не лише F-16, перелік величезний", - додав глава Міноборони.

Він уточнив, що лімітів на передачу технологій та роботу з озброєннями жодних немає.

Варто зауважити, що у публічному просторі відомо про обговорення постачання в Україну винищувачів Gripen та F-18 Hornet.

F-16 для України

Нагадаємо, союзники пообіцяли передати Україні винищувачі F-16. Нашим пілотам мають поставити щонайменше 61 літак: 42 від Нідерландів та 19 від Данії.

Також кілька днів тому Бельгія підтвердила наміри передати Україні F-16 у 2025 році.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський наголошував, що терміни отримання винищувачів залежать від швидкості навчання українських пілотів.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниF-16Рустем УмєровДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України