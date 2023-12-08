Україна незабаром отримає F-16, але з союзниками обговорюють не лише їх, - Умєров

Він розповів, що Україна готується до отримання F-16. Наша країна працює і над інфраструктурою, і технічним обладнанням. При цьому пілоти і технічна команда готуються.

"Короткостроково ми отримаємо F-16. Середньостроково, на перспективу також робили замовлення для Сил оборони майбутнього, але це 2027-2030 рік. Робота йде, скоро ми їх отримуватимемо. Ми обговорюємо не лише F-16, перелік величезний", - додав глава Міноборони.

Він уточнив, що лімітів на передачу технологій та роботу з озброєннями жодних немає.

Варто зауважити, що у публічному просторі відомо про обговорення постачання в Україну винищувачів Gripen та F-18 Hornet.

F-16 для України

Нагадаємо, союзники пообіцяли передати Україні винищувачі F-16. Нашим пілотам мають поставити щонайменше 61 літак: 42 від Нідерландів та 19 від Данії.

Також кілька днів тому Бельгія підтвердила наміри передати Україні F-16 у 2025 році.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський наголошував, що терміни отримання винищувачів залежать від швидкості навчання українських пілотів.