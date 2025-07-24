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Украинские клубы сенсационно проиграли на старте еврокубков: результаты "Полесья" и "Александрии"

Четверг 24 июля 2025 22:19
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Украинские клубы сенсационно проиграли на старте еврокубков: результаты "Полесья" и "Александрии" "Полесье" и "Александрия" проиграли первые матчи Лиги конференций (фото: facebook.com/fcpolissya)
Автор: Екатерина Урсатий

Стартовый раунд квалификации Лиги конференций принес украинским болельщикам неожиданное разочарование. Несмотря на то, что букмекеры отдавали предпочтение именно нашим клубам, "Полесье" и "Александрия" сенсационно уступили своим соперникам в первых матчах. Это создает серьезные вызовы перед ответными матчами

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Как сыграло "Полесье" с "Санта-Коломой"

Житомирское "Полесье" начало свой путь в Лиге конференций с неожиданного домашнего поражения от "Санта-Коломы" из Андорры. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды из карликового государства.

"Полесье" вышло вперед в счете, что дало надежду на успешный старт. Однако, в первом тайме житомирцы пропустили дважды, позволив сопернику перехватить инициативу и выйти вперед.

Такой результат ставит команду Руслана Ротаня в сложное положение перед ответным матчем.

Лига конференций. Второй квалификационный раунд. Первый матч

"Полесье" - "Санта Колома" 1:2

Голы: Гуцуляк (21) - Ремолинс (27), Креспо (44)

"Александрия" не смогла одолеть "Партизан"

"Александрия" также потерпела поражение в своем первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций, уступив сербскому "Партизану" со счетом 0:2.

Несмотря на счет, не в пользу украинского клуба, статистика свидетельствует об активной игре "Александрии".

Украинская команда нанесла 20 ударов по воротам представителей Сербии, что говорит об их попытках атаковать и создавать моменты. Однако реализация этих моментов подвела, и теперь "горожанам" придется отыгрываться на выезде.

Лига конференций. Второй квалификационный раунд. Первый матч

"Александрия" - "Партизан" 0:2

Голы: Б. Костич (14), Угрешич (56)

Ранее мы писали, что определились все потенциальные соперники украинских клубов в квалификации еврокубков.

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