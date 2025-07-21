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Жеребьевка Лиги Европы: с кем сыграют украинские клубы

Понедельник 21 июля 2025 14:41
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Жеребьевка Лиги Европы: с кем сыграют украинские клубы Стало известно, с кем "Шахтер" может сыграть в Лиге Европы после "Бешикташа" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Донецкий "Шахтер" получил информацию о своих возможных оппонентах в третьем квалификационном раунде еврокубков сезона 2025/2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки Лиги Европы, которая состоялась сегодня, 21 июля, в Ньоне.

Еврокубковая судьба "Шахтера"

Если "горняки" пройдут турецкий "Бешикташ", то в третьем квалификационном раунде Лиги Европы они встретятся с неудачником противостояния между "Рейнджерсом" (Шотландия) и "Панатинаикосом" (Греция).

Отметим, что первый матч второго раунда квалификации лиги Европы между "Бешикташем" и "Шахтером" состоится в четверг, 24 июля, в Стамбуле. Начало матча - в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч между турецким и украинским клубами состоится через неделю - 31 июля.

Если же украинская команда уступит турецкому гранду, то ее еврокубковый путь продолжится в Лиге Конференций.

А что с "Динамо"?

Киевское "Динамо" стартует во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, где уже 22 и 29 июля сыграет против мальтийского клуба "Хамрун Спартанс".

По результатам сегодняшней жеребьевки, в случае победы над "Хамруном", "бело-синие" выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Однако в случае поражения от мальтийцев в ЛЧ, киевский клуб попадет в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с неудачником пары "Пафос" (Кипр) / "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

Первые поединки третьего раунда квалификации Лиги Европы состоятся 7 августа, а ответные матчи пройдут 14 августа.

Украинские клубы ожидает напряженная борьба за место под еврокубковым солнцем, и уже в ближайшие недели станут известны их реальные шансы на успех.

Ранее мы писали, что "Динамо" подало заявку на Лигу чемпионов.

Также читайте, почему "Шахтер" и другой украинский клуб неожиданно сменили стадионы в еврокубках.

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