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Соперники украинских клубов в квалификации еврокубков определены. Кому будет сложнее всего?

Понедельник 21 июля 2025 16:10
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Соперники украинских клубов в квалификации еврокубков определены. Кому будет сложнее всего? Известны соперники "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и "Александрии" в Лиге конференций, Лиге Европы и Лиге чемпионов (фото: facebook.com/fcpolissya)
Автор: Екатерина Урсатий

Жеребьевка Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, церемония которой прошла 21 июля в Ньоне, определила пути украинских клубов - "Динамо", "Шахтера", "Александрии" и "Полесья".

РБК-Украина рассказывает, с кем сыграют представители УПЛ в еврокубках, когда состоятся поединки, а также о том, кому из наших команд достался самый серьезный соперник.

"Динамо" в Лиге чемпионов

Киевский гранд стартует во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, где уже 22 и 29 июля сыграет против мальтийского клуба "Хамрун Спартанс".

По результатам сегодняшней жеребьевки, в случае победы над "Хамруном", "бело-синие" выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там потенциальным соперником чемпиона Украины станет победитель пары "Пафос" (Кипр) / "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

Если "Динамо" успешно пройдет дальше, то третий квалификационный раунд будет иметь первый матч 5 или 6 августа и ответный матч 12 августа.

Важно отметить, что в случае поражения от "Хамрун Спартанс" в ЛЧ, киевский клуб не вылетает из еврокубков. Зато "Динамо" попадет в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Там их соперником станет неудачник противостояния "Пафос" - "Маккаби".

Соперники украинских клубов в квалификации еврокубков определены. Кому будет сложнее всего?"Динамо" получило потенциальных соперников в ЛЧ (фото: Getty Images)

"Шахтер" в Лиге Европы

Если "горняки" пройдут турецкий "Бешикташ", то в третьем квалификационном раунде Лиги Европы они встретятся с неудачником противостояния между "Рейнджерсом" (Шотландия) и "Панатинаикосом" (Греция), которые сыграют между собой во втором квалификационном раунде ЛЧ.

Первый матч против турок украинцы сыграют 24 июля, а ответный матч - 31 июля.

Третий квалификационный раунд Лиги Европы запланирован на 7 августа (первые матчи) и 14 августа (ответные матчи).

Если же украинская команда уступит "Бешикташу", то ее еврокубковый путь продолжится в Лиге Конференций. Там подопечные Арды Турана сыграют с победителем пары: "Сент-Патрикс" (Ирландия) - "Калью" (Эстония).

Соперники украинских клубов в квалификации еврокубков определены. Кому будет сложнее всего?"Шахтер" получил потенциальных соперников в ЛЧ (фото: Getty Images)

"Александрия" и "Полесье" в Лиге конференций

В Лиге конференций "Александрия" и "Полесье" начинают свой путь со второго квалификационного раунда.

"Горожане" в случае победы над сербским "Партизаном", получат в соперники неудачника пары "Мидтьюлланн" (Дания) - "Гиберниан" (Шотландия), которая вылетит из Лиги Европы.

В свою очередь, если "волки" сумеют преодолеть андоррскую "Санта-Колому", то в следующем раунде команда встретится с победителем пары "Пакш" (Венгрия) - "Марибор" (Словения).

Первые матчи этого этапа состоятся 24 июля, а ответные матчи - 31 июля. Обоим нашим представителям нужно будет пройти трех соперников для выхода в основной турнир.

Третий квалификационный раунд Лиги конференций запланирован на 7 августа (первые матчи) и 14 августа (ответные матчи).

Соперники украинских клубов в квалификации еврокубков определены. Кому будет сложнее всего?Футболисты "Александрии" (фото: Getty Images)

Кому повезло меньше всего?

Выглядит так, что тяжелее всего сейчас будет "Шахтеру". "Бешикташ" - грозный оппонент, один из грандов турецкого футбола с мощным составом и большим опытом еврокубковых баталий. Это, пожалуй, самый сложный соперник среди всех, доставшихся украинским клубам на этой стадии.

Но даже в случае победы над турками "горняки" нарвутся на "Рейнджерс" или "Панатинаикос" - команды уровня Лиги чемпионов, с огромной историей и амбициями. То есть легче "Шахтеру" точно не станет.

И хотя вылет от "Бешикташа" не означает завершение евросезона, падение в Лигу конференций будет расцениваться многими как провал для клуба уровня "Шахтера".

"Александрии" также предстоит непростой путь. "Партизан" - крепкий и опытный соперник. Но "горожане" должны собрать волю в кулак и сделать с сербскими поклонниками РФ то, что с ними сделали динамовцы из Киева в сезоне 2024/2025 (пусть и не разгромить, но победить - точно!).

Однако в дальнейшем - потенциальная встреча с "Мидтьюлланном" или "Гибернианом" не обещает легкой прогулки, особенно если это будет датский клуб.

"Полесье" тоже не является грандом, но для дебютанта жребий можно считать приемлемым. "Санта-Колома" из Андорры - проходной соперник. А пара "Пакш" / "Марибор" - это рабочий вариант, где можно бороться за проход дальше, хотя словенцы и имеют значительно больший европейский опыт.

В свою очередь "Динамо" получило легкого соперника на старте. Однако уже в следующем раунде киевлян ждет более серьезное испытание.

Однако хотя "Маккаби" является довольно крепким клубом с еврокубковым бэкграундом, а "Пафос" прогрессирует в своем чемпионате, этот вариант выглядит куда легче, чем то, что ожидает, например, тот же "Шахтер". Да и киевляне традиционно неплохо выступают против клубов из Кипра и Израиля, имея более высокий класс и опыт.

Ранее мы писали, что киевское "Динамо" подало заявку на Лигу чемпионов сезона 2025/2026.

Также читайте, почему "Шахтер" и "Полесье" неожиданно сменили "домашние" стадионы в еврокубках.

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