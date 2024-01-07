Украина пытается ослабить российский зонтик ПВО над Крымом, - ISW

В отчете сослались на информацию российских источников о том, что в ночь с 5 на 6 января украинские Силы обороны ударили четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow по административному зданию на российском аэродроме "Саки" вблизи поселка Новофедоровка в Крыму.

Минобороны России сообщило, что в ночь с 5 на 6 января российские силы уничтожили пять украинских беспилотников и четыре ракеты над Черным морем и Крымом. А 6 января - шесть украинских ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря.

Командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за успешное поражение целей на аэродроме "Саки", но не уточнил, идет ли речь об украинских ударах 4, 5 или 6 января. Он опубликовал спутниковые снимки, на которых видна цель успешного украинского удара по аэродрому "Саки". В ISW отметили, что пока не могут идентифицировать эту цель.

Главное управление военной разведки Минобороны Украины сообщило, что ГУР, ВВС Украины и украинские войска провели комплексную спецоперацию, в ходе которой 4 января был нанесен удар по российским радиолокационным позициям на аэродроме "Саки" и складу техники вблизи Гришино (60 км к северо-востоку от Евпатории). ГУР опубликовало спутниковые снимки, на которых изображены повреждения указанного российского склада боеприпасов.

Украинские официальные лица и источники сообщают, что, начиная с 4 января, Вооруженные силы также нанесли удары по радиолокационной системе противовоздушной обороны и центру связи в Евпатории, который ответственен за координацию операций российской ПВО в оккупированном Крыму. Также были атакованы склады боеприпасов возле Первомайского (82 км к северу от Симферополя) и российский командный пункт под Севастополем.

"Эти сообщения указывают на то, что украинские ракеты и беспилотники проникают сквозь российскую систему противовоздушной обороны в оккупированном Крыму и успешно поразили некоторые намеченные цели. Связанный с Кремлем известный российский военный блогер сообщил, что Силы обороны наносят удары, направленные на ослабление российской системы ПВО над оккупированным Крымом", - говорится в отчете ISW.

Институт изучения войны пока отказался оценивать цель нынешней украинской кампании по нанесению ударов по российским тыловым районам в оккупированном Крыму. В ISW напомнили, что летом 2023 года украинские войска провели ударную кампанию против российской военной инфраструктуры, штабов, логистических маршрутов и объектов Черноморского флота, которая вытеснила российские военно-морские операции из западной части Черного моря. Целью кампании было ослабление способности российских военных использовать Крым как плацдарм и тыл для оборонительных операций на юге Украины.

Удары Сил обороны по объектам в Крыму

4 января во временно оккупированных Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что возле оккупированного Севастополя поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Также в сети сообщали, что в Евпатории была поражена воинская часть, а в результате атаки якобы были ликвидированы 23 оккупанта и российский полковник.

ГУР Минобороны Украины опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие уничтожение складов боеприпасов российских захватчиков, а также поражение позиции радиолокационных станций (РЛС).

Кроме того, 6 января Воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому "Саки" возле поселка Новофедоровка и уничтожили еще один пункт управления врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.