Оккупанты под Покровском намеренно калечат себя, чтобы избежать штурмов против ВСУ

Покровск, Вторник 16 декабря 2025 20:47
UA EN RU
Оккупанты под Покровском намеренно калечат себя, чтобы избежать штурмов против ВСУ Иллюстративное фото: оккупанты под Покровском намеренно калечат себя (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские военнослужащие на Покровском направлении намеренно наносят себе ранения, пытаясь избежать участия в штурмах из-за действий неадекватного командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По их данным, в Донецком военном госпитале зафиксирован резкий приток раненых оккупантов из 1441-го мотострелкового полка. Агенты отмечают, что характер травм является нетипичным, а сами солдаты признаются - часть повреждений они нанесли себе намеренно.

По словам россиян, их регулярно отправляют на штурм украинских позиций без надлежащей подготовки, укреплений, техники и обеспечения. Командиры, как утверждается, отдают приказы "взять позицию любой ценой", а за отказ или сомнения угрожают наказаниями, лишением выплат или карцером.

В таких условиях отдельные бойцы пытаются искусственно вывести себя из строя, рассчитывая попасть в госпиталь и избежать наступательных действий. При этом, по данным "АТЕШ", не всем это удается: после лечения часть военных снова возвращают на передовую и повторно бросают в бой.

В движении отмечают, что в отдельных подразделениях армии РФ наблюдается глубокий моральный и управленческий кризис. Солдаты готовы наносить себе вред, чтобы не выполнять приказы командиров, что приводит к падению боеспособности, росту ненависти к руководству и усилению внутренних конфликтов в подразделениях.

Напомним, в 7-м корпусе ДШВ сообщили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем выполняют задачи по сдерживанию врага в Покровской агломерации. Украинские военные также проводят операции по воздушному прикрытию наземных логистических маршрутов на подступах к городу.

Благодаря скоординированным действиям защитников уничтожается почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям.

