ЕС может привязать часть помощи Украине к новому налогу на посылки, - Bloomberg

Европейский Союз может привязать часть финансовой помощи Украине к принятию налоговых изменений, в частности относительно НДС на иностранные посылки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Речь идет о части пакета помощи на 90 млрд евро, а именно о макрофинансовой программе на 8,4 млрд евро. По словам собеседников агентства, для получения этих средств Украина должна принять законодательство, которое расширит перечень иностранных посылок, подлежащих налогообложению 20-процентным НДС.

Источники отметили, что первый транш помощи Украина может получить уже в июне, второй - в сентябре, а третий - до конца года после выполнения необходимых реформ.

По информации Bloomberg, такое требование совпадает с условиями Международного валютного фонда для выделения очередного транша помощи на 700 млн долларов. Еврокомиссия согласовывает часть условий финансирования Украины с требованиями МВФ.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что программа должна "укрепить экономическую и финансовую устойчивость Украины", а также поддержать реформы и борьбу с коррупцией.

В то же время предложенные налоговые изменения уже вызвали негативную реакцию среди украинцев. Народный депутат Ярослав Железняк заявил Bloomberg, что пока не видит достаточной поддержки для принятия такого решения в Верховной Раде. Для этого нужно как минимум 226 из 392 возможных голосов.

В Министерстве финансов Украины подтвердили, что работа над окончательными условиями соглашения с ЕС продолжается. Представитель ведомства Дмитрий Герасименя сообщил, что правительство продолжает согласование параметров финансовой помощи перед подачей документа на ратификацию парламента.

По данным Bloomberg, МВФ и ЕС также договорились отложить еще одну чувствительную налоговую реформу - расширение круга предпринимателей, которые должны платить НДС. Окончательное решение по требованию о налоге на посылки фонд может пересмотреть в конце мая.