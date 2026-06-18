Украина приближается к ударам "роем" крылатых ракет Ruta по России, - СМИ

Военный портал сообщает, что компании Shield AI и Destinus успешно провели серию испытаний по интеграции боевого искусственного интеллекта Hivemind в дроны различных типов.

Испытания подтвердили возможность автономного управления беспилотниками в полете и продемонстрировали, как это может помочь операторам быстрее реагировать на современные угрозы.

Три этапа испытаний

Первый этап - двухмесячная интеграция Hivemind на дроне Hornet от Destinus. Во время летных испытаний дрон самостоятельно обновлял маршрут в соответствии с текущей задачей.

Второй этап - создание полноценного разведывательно-ударного контура. К ударным дронам Hornet присоединился разведывательный БПЛА V-BAT, который выполнял роль ретранслятора связи и передавал на ударные дроны данные о миссии.

В Defense Express отмечают, что Hornet Block 2 может не только атаковать наземные цели, но и работать в качестве дрона-перехватчика.

Это открывает возможность создания автономного роя беспилотников для одновременного поражения целей на земле и в воздухе.

В ходе третьего этапа компании отработали полный цикл выполнения боевой миссии.

Система обеспечивала:

автономное планирование маршрута;

полет с учетом рельефа местности;

обновление данных о цели непосредственно во время полёта;

выполнение маневров без участия оператора.

Что дальше

"На следующем этапе эти возможности будут перенесены на платформу Ruta от Destinus в Украине, что позволит осуществлять скоординированные ударные действия между V-BAT и несколькими системами Ruta", - отметили в компании.

Точные сроки испытаний такой концепции пока не раскрываются.

В то же время в Defense Express обращают внимание, что компании смогли пройти три этапа разработки всего за несколько месяцев, что существенно приближает появление автоматизированных роевых возможностей для крылатых ракет Ruta.