Украина приближается к ударам "роем" крылатых ракет Ruta по России, - СМИ

Украина уже близка к тому, чтобы наносить удары по российским оккупантам роями крылатых ракет Ruta, которые будет координировать дрон с искусственным интеллектом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Военный портал сообщает, что компании Shield AI и Destinus успешно провели серию испытаний по интеграции боевого искусственного интеллекта Hivemind в дроны различных типов.
Испытания подтвердили возможность автономного управления беспилотниками в полете и продемонстрировали, как это может помочь операторам быстрее реагировать на современные угрозы.
Первый этап - двухмесячная интеграция Hivemind на дроне Hornet от Destinus. Во время летных испытаний дрон самостоятельно обновлял маршрут в соответствии с текущей задачей.
Второй этап - создание полноценного разведывательно-ударного контура. К ударным дронам Hornet присоединился разведывательный БПЛА V-BAT, который выполнял роль ретранслятора связи и передавал на ударные дроны данные о миссии.
В Defense Express отмечают, что Hornet Block 2 может не только атаковать наземные цели, но и работать в качестве дрона-перехватчика.
Это открывает возможность создания автономного роя беспилотников для одновременного поражения целей на земле и в воздухе.
В ходе третьего этапа компании отработали полный цикл выполнения боевой миссии.
Система обеспечивала:
"На следующем этапе эти возможности будут перенесены на платформу Ruta от Destinus в Украине, что позволит осуществлять скоординированные ударные действия между V-BAT и несколькими системами Ruta", - отметили в компании.
Точные сроки испытаний такой концепции пока не раскрываются.
В то же время в Defense Express обращают внимание, что компании смогли пройти три этапа разработки всего за несколько месяцев, что существенно приближает появление автоматизированных роевых возможностей для крылатых ракет Ruta.
Напомним, ранее Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы "Выравниватель", над которой работали почти полтора года.
Также украинские производители продолжают расширять линейку беспилотных систем для противодействия воздушным угрозам.
В частности, компания Yartura представила новый дрон-перехватчик с максимальной скоростью до 450 км/ч и защитой от средств радиоэлектронной борьбы противника.
Кроме того, в Украине представили новое поколение дронов-перехватчиков P1-SUN Long от SkyFall, оснащенных элементами искусственного интеллекта.