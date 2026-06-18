Україна наближається до ударів "роєм" крилатих ракет Ruta по Росії, - ЗМІ

Україна вже близька до того, щоб бити російських окупантів роями крилатих ракет Ruta, які буде координувати дрон зі штучним інтелектом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Військовий портал пише, що компанії Shield AI та Destinus успішно провели серію випробувань з інтеграції бойового штучного інтелекту Hivemind на дрони різних типів.
Випробування підтвердили можливість автономного управління безпілотниками у польоті та продемонстрували, як це може допомогти операторам швидше реагувати на сучасні загрози.
Перший етап - двомісячна інтеграція Hivemind на дроні Hornet від Destinus. Під час льотних випробувань дрон самостійно оновлював маршрут відповідно до поточного завдання.
Другий етап - створення повноцінного розвідувально-ударного контуру. До ударних дронів Hornet приєднався розвідувальний БПЛА V-BAT, який виконував роль ретранслятора зв'язку і передав на ударні дрони дані про місію.
У Defense Express зазначають, що Hornet Block 2 може не лише атакувати наземні цілі, а й працювати як дрон-перехоплювач.
Це відкриває можливість створення автономного рою безпілотників для одночасного ураження цілей на землі та в повітрі.
Під час третього етапу компанії відпрацювали повний цикл виконання бойової місії.
Система забезпечувала:
“На наступному етапі ці можливості будуть перенесені на платформу Ruta від Destinus в Україні, що дозволить здійснювати скоординовані ударні дії між V-BAT і декількома системами Ruta”, - зазначили в компанії.
Точні терміни випробувань такої концепції поки не розкриваються.
Водночас у Defense Express звертають увагу, що компанії змогли пройти три етапи розробки лише за кілька місяців, що суттєво наближає появу автоматизованих ройових можливостей для крилатих ракет Ruta.
Нагадаємо, раніше Україна завершила розробку своєї першої плануючої авіабомби "Вирівнювач", над якою працювали майже півтора року.
Також українські виробники продовжують розширювати лінійку безпілотних систем для протидії повітряним загрозам.
Зокрема, компанія Yartura представила новий дрон-перехоплювач із максимальною швидкістю до 450 км/год та захистом від засобів радіоелектронної боротьби противника.
Крім того, в Україні презентували нове покоління дронів-перехоплювачів P1-SUN Long від SkyFall, оснащених елементами штучного інтелекту.