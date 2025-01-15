ua en ru
Ср, 15 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Запрет на прямые переговоры с Путиным для Украины остается в силе, - Сибига

Среда 15 января 2025 13:45
UA EN RU
Запрет на прямые переговоры с Путиным для Украины остается в силе, - Сибига Фото: министр иностранных дел Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина не отказывалась от принципа не вести переговоры лично с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Европейской правде".

Журналист спросил у Сибиги, какая сейчас позиция Киева относительно прямых переговоров с Путиным, в частности о том, что может возникнуть вопрос в контексте намерений президента США Дональда Трампа "быстро закончить войну", и остается ли в силе решение СНБО о запрете прямых переговоров с Путиным.

"Да, это решение и сейчас действует. По состоянию на сегодня это решение СНБО действует", - ответил Сибига.

Министр также заявил, что Украина считает вступление в НАТО единственной действенной гарантией безопасности для себя.

"Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины является для НАТО, извините за цинизм, также самым дешевым вариантом обеспечения европейской безопасности", - отметил он.

Запрет на прямые переговоры с Путиным

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

  • констатировать невозможность проведения переговоров с Владимиром Путиным.
  • одобрить текст Совместного обращения президента Украины, председателя Верховной рады Украины и премьер-министра Украины к Организации Североатлантического договора;
  • Кабмину поручили подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины. Чтобы довести оборонный потенциал Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии РФ;
  • в условиях эскалации со стороны РФ правительство должно обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи;
  • Верховной Раде рекомендовано ускорить принятие законопроектов относительно надлежащего санкционного и другого реагирования на эскалацию со стороны Российской Федерации.

Вопрос о переговорах между Украиной и РФ

Украина и Россия пока не ведут мирных переговоров, но после победы Дональда Трампа на выборах в США появились заявления о возможности их возобновления в 2025 году.

Президент Зеленский подчеркнул, что сначала хочет получить от Трампа гарантии. В то же время Лавров уже отклонил "мирные предложения" команды Трампа, хотя официальных инициатив из США еще не было.

В конце ноября прошлого года Сибига отмечал, что РФ, несмотря на постоянные заявления, на самом деле не хочет мира в войне.

Также добавим, что в декабре эксперты ISW отмечали, что Россия отвергает пересмотр условий для переговоров с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Сибига Война в Украине
NEWS
Россияне ударили по энергетике Украины более 40 ракетами и 70 дронами, - Зеленский
Россияне ударили по энергетике Украины более 40 ракетами и 70 дронами, - Зеленский
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ