Запрет на прямые переговоры с Путиным для Украины остается в силе, - Сибига

Украина не отказывалась от принципа не вести переговоры лично с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Европейской правде".

Журналист спросил у Сибиги, какая сейчас позиция Киева относительно прямых переговоров с Путиным, в частности о том, что может возникнуть вопрос в контексте намерений президента США Дональда Трампа "быстро закончить войну", и остается ли в силе решение СНБО о запрете прямых переговоров с Путиным.

"Да, это решение и сейчас действует. По состоянию на сегодня это решение СНБО действует", - ответил Сибига.

Министр также заявил, что Украина считает вступление в НАТО единственной действенной гарантией безопасности для себя.

"Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины является для НАТО, извините за цинизм, также самым дешевым вариантом обеспечения европейской безопасности", - отметил он.

Запрет на прямые переговоры с Путиным

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

констатировать невозможность проведения переговоров с Владимиром Путиным.

одобрить текст Совместного обращения президента Украины, председателя Верховной рады Украины и премьер-министра Украины к Организации Североатлантического договора;

Кабмину поручили подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины. Чтобы довести оборонный потенциал Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии РФ;

в условиях эскалации со стороны РФ правительство должно обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи;

Верховной Раде рекомендовано ускорить принятие законопроектов относительно надлежащего санкционного и другого реагирования на эскалацию со стороны Российской Федерации.

Вопрос о переговорах между Украиной и РФ

Украина и Россия пока не ведут мирных переговоров, но после победы Дональда Трампа на выборах в США появились заявления о возможности их возобновления в 2025 году.

Президент Зеленский подчеркнул, что сначала хочет получить от Трампа гарантии. В то же время Лавров уже отклонил "мирные предложения" команды Трампа, хотя официальных инициатив из США еще не было.