Украина может потерять главного союзника из-за скандала вокруг Стармера

Анализируя политическую ситуацию в Великобритании по состоянию на 5 февраля 2026 года, журналисты указывают на то, что кресло под премьер-министром Киром Стармером не просто шатается, а находится в эпицентре настоящего политического землетрясения.

Издание указывает, что позиции премьера сейчас слабее, чем когда-либо за 18 месяцев его каденции.

Дело в том, что во время "часа вопросов" в парламенте (PMQs) Стармер сделал заявление, которое шокировало даже его соратников. Оказывается, он знал о связях Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном еще до того, как назначил его послом в США.

Бунт в собственных рядах

В связи с обнародованием такой информации в парламенте произошла настоящая драма. Депутаты от Лейбористской партии отказались поддерживать премьера и объединились с оппозицией, чтобы заставить правительство раскрыть тайные документы о назначении Мандельсона. Более того, некоторые лейбористы открыто говорят, что "дни Стармера отсчитаны".

Уголовный подтекст

Сейчас дело вышло за пределы политического скандала - полиция Великобритании начала расследование в отношении Мандельсона. Его подозревают в передаче тайной государственной информации Эпштейну (в частности относительно финансового кризиса 2008 года).

Таким образом, Стармер, который лично продвигал это назначение по совету своего руководителя аппарата Моргана Максуини, теперь выглядит как человек, "впустивший яд в сердце правительства".

Рейтинговое пике

Скандал разворачивается на фоне рекордно низкой популярности премьера. Около 95% британцев знают о деле Мандельсона-Эпштейна, и половина из них внимательно следит за каждым шагом правительства.

В мае 2026 года Британию ждут местные выборы, и если Стармер не удержит ситуацию, они могут стать для него последними на посту.

Сейчас Стармер держится у власти только потому, что его потенциальные преемники (Энджи Рейнер, Уэс Стритинг, Эд Милибенд) имеют собственные причины не начинать открытую войну за лидерство именно сегодня. Однако аналитики Bloomberg и профессора политологии уверены: в таких ситуациях путь от "маловероятно" до "неизбежно" пройден очень быстро.

Кстати, Стармер пытался спастись, объявив о лишении Мандельсона титула пэра и членства в Тайном совете, но для многих депутатов этот шаг выглядит как запоздалая попытка откреститься от собственной ошибки.