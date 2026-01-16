Британия выделит Украине 20 миллионов фунтов на восстановление энергетики
Великобритания объявила о предоставлении Украине дополнительных 20 млн фунтов стерлингов на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Британского правительства.
"Это происходит на фоне того, когда сегодня в Киеве Великобритания и Украина отмечают первую годовщину знакового 100-летнего партнерства между двумя странами", - отмечается в заявлении.
В британском правительстве констатируют, что сейчас сотни тысяч украинцев, включая детей, остались без отопления и электроэнергии из-за падения температуры по всей Украине.
Новая поддержка, объявленная сегодня, поможет удовлетворить насущные потребности в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей, уверены партнеры.
Средства пойдут на ремонт, восстановление, защиту и производство энергии, чтобы обеспечить электро- и теплоснабжение в домах, больницах и школах в сложных зимних условиях.
Кроме энергетической поддержки, Лондон объявил о расширении программы школьного партнерства между Украиной и Великобританией. В течение следующих трех лет к инициативе присоединятся еще 300 школ, а всего участие в программе смогут принять около 54 тысяч учеников из обеих стран.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что 100-летнее партнерство с Украиной является символом общих ценностей и долгосрочной поддержки.
В Лондоне также подчеркнули, что двустороннее сотрудничество выходит далеко за пределы войны и охватывает безопасность, образование, инновации, торговлю и культурные обмены, направленные на общее будущее двух государств.
Помощь от Италии
Напомним, Италия выделила пакет поддержки Украине из-за чрезвычайной ситуации в энергетике - начала поставки мощных промышленных бойлеров.
Поставка направлена на критически важные объекты, которые больше всего пострадали от чрезвычайных ситуаций, что гарантирует оперативную помощь общинам. Мощность оборудования колеблется от 550 до 3000 кВт, а общая стоимость поставки составляет 1,85 млн евро.
ЧС в энергетике
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с ударами по энергетическим объектам принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.
Глава МИД заявил, что Украина инициирует заседание энергетического "Рамштайн" в связи с кризисом с электроснабжением, вызванным российскими ударами и сильными морозами.