Британия выделит Украине 20 миллионов фунтов на восстановление энергетики

Великобритания объявила о предоставлении Украине дополнительных 20 млн фунтов стерлингов на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Британского правительства .

"Это происходит на фоне того, когда сегодня в Киеве Великобритания и Украина отмечают первую годовщину знакового 100-летнего партнерства между двумя странами", - отмечается в заявлении.

В британском правительстве констатируют, что сейчас сотни тысяч украинцев, включая детей, остались без отопления и электроэнергии из-за падения температуры по всей Украине.

Новая поддержка, объявленная сегодня, поможет удовлетворить насущные потребности в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей, уверены партнеры.

Средства пойдут на ремонт, восстановление, защиту и производство энергии, чтобы обеспечить электро- и теплоснабжение в домах, больницах и школах в сложных зимних условиях.

Кроме энергетической поддержки, Лондон объявил о расширении программы школьного партнерства между Украиной и Великобританией. В течение следующих трех лет к инициативе присоединятся еще 300 школ, а всего участие в программе смогут принять около 54 тысяч учеников из обеих стран.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что 100-летнее партнерство с Украиной является символом общих ценностей и долгосрочной поддержки.

В Лондоне также подчеркнули, что двустороннее сотрудничество выходит далеко за пределы войны и охватывает безопасность, образование, инновации, торговлю и культурные обмены, направленные на общее будущее двух государств.