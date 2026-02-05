Україна може втратити головного союзника через скандал навколо Стармера

Аналізуючи політичну ситуацію у Великій Британії станом на 5 лютого 2026 року, журналісти вказують на те, що крісло під прем'єр-міністром Кіром Стармером не просто хитається, а перебуває в епіцентрі справжнього політичного землетрусу.

Видання вказує, що позиції прем'єра зараз слабші, ніж будь-коли за 18 місяців його каденції.

Справа в тому, що під час "години запитань" у парламенті (PMQs) Стармер зробив заяву, яка шокувала навіть його соратників. Виявляється, він знав про зв'язки Пітера Мандельсона з Джеффрі Епштейном ще до того, як призначив його послом у США.

Бунт у власних лавах

У зв'язку з оприлюдненням такої інформації у парламенті відбулася справжня драма. Депутати від Лейбористської партії відмовилися підтримувати прем'єра та об'єдналися з опозицією, щоб змусити уряд розкрити таємні документи про призначення Мандельсона. Більше того, деякі лейбористи відкрито кажуть, що "дні Стармера відраховані".

Кримінальний підтекст

Наразі справа вийшла за межі політичного скандалу - поліція Великої Британії почала розслідування щодо Мандельсона. Його підозрюють у передачі таємної державної інформації Епштейну (зокрема щодо фінансової кризи 2008 року).

Таким чином, Стармер, який особисто просував це призначення за порадою свого керівника апарату Моргана Максуїні, тепер виглядає як людина, що "впустила отруту в серце уряду".

Рейтингове піке

Скандал розгортається на тлі рекордно низької популярності прем'єра. Близько 95% британців знають про справу Мандельсона-Епштейна, і половина з них уважно стежить за кожним кроком уряду.

У травні 2026 року на Британію чекають місцеві вибори, і якщо Стармер не втримає ситуацію, вони можуть стати для нього останніми на посаді.

Зараз Стармер тримається при владі лише тому, що його потенційні наступники (Енджі Рейнер, Вес Стрітінг, Ед Мілібенд) мають власні причини не починати відкриту війну за лідерство саме сьогодні. Однак аналітики Bloomberg та професори політології впевнені: у таких ситуаціях шлях від "малоймовірно" до "неминуче" пройдено дуже швидко.

До речі, Стармер намагався врятуватися, оголосивши про позбавлення Мандельсона титулу пера та членства в Таємній раді, але для багатьох депутатів цей крок виглядає як запізніла спроба відхреститися від власної помилки.