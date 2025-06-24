Украина может производить 8 млн дронов в год, но есть нюанс, - Зеленский

Производство дронов в Украине

Напомним, Украина после начала полномасштабной войны в разы увеличила производство как разведывательных, так и ударных беспилотников. В частности, украинские компании начали производить дальнобойные беспилотники, которые поражают цели на территории России.

Только 2 июня заместитель главы Министерства обороны Украины Александр Козенко отмечал, что каждый год украинский ОПК может изготавливать около 10 млн дронов.

Также вчера, 24 июня, стало известно, что Британия будет финансировать производство украинских беспилотников.

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