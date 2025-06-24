Україна може виробляти 8 млн дронів на рік, але є нюанс, - Зеленський

"Потенціал нашого оборонного виробництва перевищує 35 мільярдів доларів. Це майже 1000 військових засобів від артилерії до передових засобів дронів, передових способів ведення війни, ракет", - розповів президент.

Він уточнив, що близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування. І це проблема.

"Наприклад, ми можемо виробляти близько 8 млн дронів на рік різного типу, але в нас є фінансування на значно меншу кількість", - пояснив Зеленський.