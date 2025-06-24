Украина и Британия запустят новую инициативу по дронам: что она предусматривает

Украина и Великобритания запустят новую инициативу по совместному производству дронов, в рамках которой страны будут распределять между собой изготовленные беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова, которого цитирует ведомство.

По словам Умерова, в рамках инициативы в течение первых трех лет Британия будет финансировать закупку целого спектра украинских дронов, которые будут изготавливаться на ее территории. Это позволит британским компаниям быстро проектировать и производить самые современные беспилотники в больших масштабах. "Пока идет война, вся продукция будет направляться для нужд Сил обороны. В то же время после ее окончания Великобритания и Украина будут распределять между собой произведенные беспилотники", - добавил он.