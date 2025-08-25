RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украина может отреагировать на инициативу Навроцкого о "бандеровском символе", - источник

Фото: Кароль Навроцкий, президент Польши (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Иван Носальский

Инициатива президента Польши Кароля Навроцкого о запрете "бандеровского символа" может вызвать негативные настроения среди украинцев. Киев не исключает реакцию на такие действия.

Об этом РБК-Украина сообщил дипломатический источник.

По данным собеседника издания, Украина анализирует правовое измерение принятых новым польским президентом решений и их влияние на украинцев в Польше. 

Дипломатический источник уточнил, что Украина благодарна за все предыдущие решения польских властей в пользу украинцев. В Киеве рассчитывают, что польские власти обеспечат соблюдение прав граждан Украины не хуже, чем в других странах ЕС. 

"В то же время, любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребовать реагирования украинской стороны", - добавил собеседник. 

Решение Навроцкого

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, в рамках которой в Польше "бандеровский символ" приравняют к символам нацистов и советских коммунистов.

Глава польского государства заверил, что такое решение соответствует добрым отношениям Польши с Украиной.

При этом неясно, о каком именно "бандеровском символе" идет речь.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаСтепан БандераКароль Навроцкий