Украина может отреагировать на инициативу Навроцкого о "бандеровском символе", - источник

По данным собеседника издания, Украина анализирует правовое измерение принятых новым польским президентом решений и их влияние на украинцев в Польше.

Дипломатический источник уточнил, что Украина благодарна за все предыдущие решения польских властей в пользу украинцев. В Киеве рассчитывают, что польские власти обеспечат соблюдение прав граждан Украины не хуже, чем в других странах ЕС.

"В то же время, любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребовать реагирования украинской стороны", - добавил собеседник.