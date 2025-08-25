Україна може відреагувати на ініціативу Навроцького про "бандерівський символ", - джерело

За даними співрозмовника видання, Україна аналізує правовий вимір ухвалених новим польським президентом рішень та їхній вплив на українців у Польщі.

Дипломатичне джерело уточнило, що Україна вдячна за всі попередні рішення польської влади на користь українців. У Києві розраховують, що польська влада забезпечить дотримання прав громадян України не гірше, ніж в інших країнах ЄС.

"Водночас будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагати реагування української сторони", - додав співрозмовник.