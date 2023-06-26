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Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в 2023 году. Стефанишина назвала условие

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Украина, Понедельник 26 июня 2023 12:10
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в 2023 году. Стефанишина назвала условие Фото: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Украина может начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году. Но необходимо выполнить все обязательства по приближению к стандартам ЕС

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Я считаю, что это абсолютно реально. Мы для себя поставили внутреннюю амбициозную цель подготовиться к переговорам, потому что это очень сложный и комплексный процесс. Мы видим сейчас ситуацию с торговлей, с Польшей, это только первые колокольчики", - рассказала она.

Стефанишин также отметила, что Украина будет готова к переговорам, будет готова выполнять обязательства по приближению к стандартам ЕС, и она, по ее словам, не видит особых препятствий для принятия решения в декабре 23-го года о начале переговоров, "если, конечно, мы успеем выполнить все эти задачи".

Вступление Украины в ЕС

Украина еще в прошлом году получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС необходимо выполнить ряд условий. В частности, по данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий, которые необходимы для начала переговоров. По мнению Стефанишиной, выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник". Детальнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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