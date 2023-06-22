Хороший результат. В Кабмине довольны устной оценкой от ЕС, но до октября еще есть работа

Устная оценка от Еврокомиссии свидетельствует, что Украине добилась хорошего результата на пути в Евросоюз. Но нашей стране предстоит выполнить еще несколько шагов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Я считаю, что это очень хороший результат. Я хочу напомнить, что некоторые страны Западных Балкан годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник", - подчеркнула министр, реагируя на устную оценку ЕС.

Стефанишина рассказала, что с 23 июня 2022 года, когда Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, на всех встречах западные партнеры признавали прогресс в реформах нашей страны. Но при этом были и предупреждения о том, что процесс присоединения к Евросоюзу очень сложный и могут быть разочарования.

"Что важно в этой оценке, которая была промежуточной, это то, что по ее результатам мы имеем четкие шаги, которые мы должны выполнить до октября. Их небольшое количество", - уточнила Стефанишина.

По ее словам, среди таких шагов:

принятие процедуры отбора судей КСУ;

утверждение законодательства о противодействии влиянию олигархов, в том числе о финансировании партий;

подзаконные акты насчет противодействия отмыванию доходов;

завершение программы по поддержке нацменьшинств.

"А самое главное внимание будет приковано к актикорупционному блоку - учитывая будущее восстановление Украины и ее подготовку к членству в ЕС", - рассказала министр.

Большое интервью вице-премьера Ольги Стефанишиной насчет ожиданий от саммита НАТО в Вильнюсе, международных гарантий безопасности для Украины и исполнения рекомендаций Евросоюза - читайте вскоре на РБК-Украина.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Украина еще в прошлом году получила статус кандидата на вступление в ЕС. Это означает, что наша страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Украинские официальные представители уже несколько раз озвучивали ожидания, что переговоры по вступлению в Евросоюзе могут начаться уже в этом году. Такую вероятность подтверждают и некоторые лидеры стран-союзников Украины.

При этом, как сообщало недавно Reuters, Украина выполнила два из семи условий, которые необходимы для начала переговоров.