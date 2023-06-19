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Украина выполнила 2 из 7 условий для вступления в ЕС, - Reuters

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Понедельник 19 июня 2023 20:17
Украина выполнила 2 из 7 условий для вступления в ЕС, - Reuters Фото: Украина выполнила 2 из 7 условий для вступления в ЕС (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Еврокомиссия в ближайшие дни обнародует отчет, в котором указано, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, в отчете планируется подчеркнуть прогресс по вступлению, которое Украина достигла, несмотря на начатую Россией войну.

"Прогресс есть. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не о том, чтобы украсить реальность, а о признании прогресса, например, были известны антикоррупционные дела, которые можно было бы назвать", – рассказал источник Reuters.

Вступление Украины в Европейский Союз

Украина подала заявление на вступление в Европейский Союз 28 февраля 2022 года, четыре дня спустя после начала полномасштабного вторжения РФ. А уже 23 июня Европейский Совет предоставил нашей стране статус кандидата на вступление.

С марта 2021 года по февраль 2022 года 8 стран-членов ЕС подписали декларации о поддержке европейской перспективы Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, определенных при получении статуса кандидата. Это может дать старт переговорам по вступлению в ЕС.

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