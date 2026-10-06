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Главная » Бизнес » Экономика

Бензин и дизель на максимуме: что происходит с ценами на АЗС 6 октября

06:16 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Бензин и дизель на максимуме: что происходит с ценами на АЗС 6 октября Фото: сколько стоит бензин на АЗС 6 октября (соцсети ОККО)
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Цены на бензин и дизель уже который день держатся на максимальных отметках. Тем не менее, рост стоимости топлива остановился.

Сколько стоит бензин и дизель на популяных АЗС 6 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на АЗС

Самые выгодные предложения: Сети "Укрнафта" и UPG традиционно предлагают самые демократичные цены на массовые виды топлива. В частности, стандартный бензин А-95 здесь стоит 88,90 грн/л, в то время как у конкурентов цена стартует от 92,90 грн/л. Дизельное топливо и газ в этих сетях также держатся на самом низком уровне среди топ-заправок (газ - от 42,90 до 43,90 грн, а базовое ДТ - от 97,90 грн).

Премиальный сегмент: На заправках OKKO и WOG ценовая политика практически идентична. Классический бензин А-95 Евро стоит 92,90 грн, а фирменные виды (Pulls 95 и Mustang 95) - 95,90 грн. Премиальное топливо (100 бензин и брендовое дизтопливо Pulls/Mustang) зафиксировано на отметке 102,90 грн/л.

Самое дорогое топливо: Сеть SOCAR держит самые высокие цены на рынке. Бензин А-95 здесь обойдется в 94,90 грн, улучшен NANO 95 - в 97,90 грн, а топовые позиции (NANO 100 и дизель NANO Extro) достигают отметки 104,00 грн/л.

Автомобильный газ: Ситуация с автогазом относительно стабильна, однако есть разница между сетями. На "Укрнафте" заправиться можно дешевле (42,90 грн), на UPG и других сетях цена колеблется в пределах 43,90-45,50 грн.

Бензин и дизель на максимуме: что происходит с ценами на АЗС 6 октября
Фото: цены на АЗС 6 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 6 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

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