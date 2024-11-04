RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украина может получить батарею NASAMS от Канады до конца года, - Зеленский

Иллюстративное фото: Канада передаст Украине ПВО NASAMS (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канада уже до конца года может предоставить Украине обещанную систему ПВО NASAMS. Ее заказали еще в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава украинского государства рассказал, что он провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо. В частности, глава канадского правительства подтвердил поддержку украинского плана победы. 

Также стороны обсудили дальнейшее сотрудничество для организации второго саммита мира и привлечения к такой работе стран Глобального Юга. 

"Кроме того, премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года", - написал Зеленский. 

Он добавил, что темами переговоров также стали дальнейшая оборонная поддержка Украины и ситуация на поле боя, в том числе привлечения к войне солдат Северной Кореи. Также было скоординировано сотрудничество в рамках председательства Канады в G7. 

 

NASAMS для Украины

Напомним, в 2023 году Канада присоединилась к инициативе США по заказу для Украины систем ПВО NASAMS.

Но позже компания Kongsberg, которая участвует в производстве систем, заявила, что Канада не подписывала с ней контракт. Поэтому производство задержали.

В начале сентября этого года министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна передаст Украине NASAMS в начале 2025 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКанадаПВОДжастин ТрюдоПомощь УкраинеВойна в Украине