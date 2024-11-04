UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Україна може отримати батарею NASAMS від Канади до кінця року, - Зеленський

Ілюстративне фото: Канада передасть Україні ППО NASAMS (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канада вже до кінця року може надати Україні обіцяну систему ППО NASAMS. Її замовили ще 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Глава української держави розповів, що він провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, голова канадського уряду підтвердив підтримку українського плану перемоги.

Також сторони обговорили подальшу співпрацю для організації другого саміту миру та залучення до такої роботи країн Глобального Півдня.

"Крім того, прем'єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року", - написав Зеленський.

Він додав, що темами переговорів також стали подальша оборонна підтримка України і ситуація на полі бою, у тому числі залучення до війни солдатів Північної Кореї. Також було скоординовано співпрацю у рамках головування Канади у G7.

 

NASAMS для України

Нагадаємо, 2023 року Канада приєдналася до ініціативи США щодо замовлення для України систем ППО NASAMS.

Але пізніше компанія Kongsberg, яка бере участь у виробництві систем, заявила, що Канада не підписувала з нею контракт. Тож виробництво затримали.

На початку вересня цього року міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна передасть Україні NASAMS на початку 2025 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКанадаППОДжастін ТрюдоДопомога УкраїніВійна в Україні