Украина не может мобилизовывать менее 30 тысяч человек в месяц, - Буданов

Украина ежемесячно не может мобилизовывать в армию менее 30 тысяч человек. Кроме того, даже введя изменения, удовлетворить всех украинцев невозможно.

Как сообщает РБК-Украина , об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук на телемарафоне.

Журналистка спросила Буданова, что делать с общественным напряжением в Украине вокруг мобилизации.

"К сожалению, принимать ее такой, как она есть. Мы не сможем иначе, просто нужно решиться и честно сказать. Нельзя мобилизовывать менее 30 тысяч человек в месяц - это минимально необходимое количество для поддержки того, что есть", - ответил руководитель ОП.

Кроме того, Мосейчук спросила у руководителя ОП, ожидает ли он изменений с приходом на должность министра обороны Евгения Хмары.

"Вы задаете мне этически трудный вопрос, потому что как бы я вам на него не ответил, будет выглядеть не очень. Поэтому наберусь смелости и скажу вам: нет, сильно ничего не изменится. Потому что запрос есть: не менее 30 тысяч, а это огромное количество людей", - отметил Буданов.

Удовлетворить всех невозможно

Он добавил, что от изменения мобилизации количественные показатели не изменятся, что означает, что количество недовольных людей тоже не изменится.

"Можно изменить. Я надеюсь, они смогут изменить немножко подходы с этой насильственной бусификацией, которая иногда существует, это не поголовно, но такие факты есть. С этим надо бороться. Надо бороться с определенной неправомерной деятельностью ТЦК, которая иногда имеет место. А иногда очень часто бывает, имеет место", - сказал руководитель ОП.

Буданов подчеркнул, что даже поборов все это, в Украине не будет такого, что все удовлетворены. По его словам, "это невозможно".