Буданов отреагировал на идею мобилизации женщин в Украине
Идея мобилизации женщин в Украине, озвученная в Сети накануне, выглядит странной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в комментарии для Новости LIVE.
Что заявил Буданов
Буданов подверг сомнению логику призыва мобилизовывать женщин в Украине в нынешней ситуации с мужчинами призывного возраста.
"Как можно мобилизовать женщин, когда не мобилизованы все мужчины, например? Это довольно странно", - отметил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
Он подчеркнул, что необходимости мобилизовывать женщин пока нет.
Напомним, тема мобилизации женщин в Украине активно обсуждается в последний раз на фоне заявлений иностранных представителей.
Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что женщины, по его мнению, должны быть мобилизованы, поскольку воюют не хуже мужчин.
В ответ на это глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул , что принудительной мобилизации женщин в Украине не происходит и не планируется, а присоединиться к Силам обороны женщины могут только добровольно.
Между тем, в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили, что никаких законопроектов или инициатив по мобилизации женщин пока не рассматривают.
В парламенте призвали ориентироваться на официальные источники и не поддаваться информационным манипуляциям по этой теме.