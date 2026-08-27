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Буданов отреагировал на идею мобилизации женщин в Украине

12:23 27.08.2026 Чт
2 мин
Почему руководитель ОП считает эту идею "странной"?
aimg Елена Чупровская
Буданов отреагировал на идею мобилизации женщин в Украине Фото: глава ОП Кирилл Буданов (Getty Images)
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Идея мобилизации женщин в Украине, озвученная в Сети накануне, выглядит странной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в комментарии для Новости LIVE.

Что заявил Буданов

Буданов подверг сомнению логику призыва мобилизовывать женщин в Украине в нынешней ситуации с мужчинами призывного возраста.

"Как можно мобилизовать женщин, когда не мобилизованы все мужчины, например? Это довольно странно", - отметил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что необходимости мобилизовывать женщин пока нет.

Напомним, тема мобилизации женщин в Украине активно обсуждается в последний раз на фоне заявлений иностранных представителей.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что женщины, по его мнению, должны быть мобилизованы, поскольку воюют не хуже мужчин.

В ответ на это глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул , что принудительной мобилизации женщин в Украине не происходит и не планируется, а присоединиться к Силам обороны женщины могут только добровольно.

Между тем, в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили, что никаких законопроектов или инициатив по мобилизации женщин пока не рассматривают.

В парламенте призвали ориентироваться на официальные источники и не поддаваться информационным манипуляциям по этой теме.

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