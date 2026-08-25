В Раде поставили точку в слухах о мобилизации женщин

В Украине не ведется подготовка к мобилизации женщин, а соответствующие законодательные инициативы не рассматриваются. В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили, что женщины присоединяются к Силам обороны исключительно добровольно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в сети Facebook.

Что заявили в Раде

В профильном парламентском комитете подчеркнули, что сейчас нет ни законопроектов, ни других законодательных инициатив, предусматривающих мобилизацию женщин. Там также заявили об отсутствии даже внутренних обсуждений по этому вопросу.

Таким образом, публичные заявления отдельных спикеров о возможной обязательной мобилизации женщин не отражают текущую работу парламента и позицию Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Женщины идут в армию добровольно

В Комитете отдельно напомнили, что украинские женщины могут присоединяться к Силам обороны на добровольной основе. Обязательной мобилизации женщин в Украине сейчас нет, и ее подготовка не ведется.

В парламенте призвали не поддаваться информационным манипуляциям и ориентироваться на официальные источники при оценке сообщений о возможных изменениях в правилах мобилизации.

Напоминаем, что глава ЦПД Андрей Коваленко также заявлял, что в Украине не происходит и не планируется принудительная мобилизация женщин. По его словам, женщины присоединяются к Силам обороны исключительно на добровольной основе.