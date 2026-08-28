ua en ru
Пт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна не може мобілізовувати менше 30 тисяч людей на місяць, - Буданов

17:23 28.08.2026 Пт
2 хв
Керівник ОП також відповів, чи чекає на зміни з приходом нового міністра оборони
aimg Валерій Ульяненко
Україна не може мобілізовувати менше 30 тисяч людей на місяць, - Буданов Фото: Кирило Буданов (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна щомісяця не може мобілізовувати до війська менше 30 тисяч людей. Крім того, навіть впровадивши зміни, задовольнити всіх українців неможливо.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук на телемарафоні.

Журналістка спитала у Буданова, що робити з суспільною напругою в Україні навколо мобілізації.

"На жаль, приймати її такою, як вона є. Ми не зможемо інакше, просто треба наважитися і чесно сказати. Не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей в місяць - це мінімально необхідна кількість для підтримки того, що є", - відповів керівник ОП.

Крім того, Мосейчук запитала у керівника ОП, чи чекає він на зміни із приходом на посаду міністра оборони Євгенія Хмари.

"Ви ставите мені етично важке питання, тому що як би я вам на нього не відповів, буде виглядати не дуже. Тому наберусь сміливості і скажу вам: ні, сильно нічого не зміниться. Тому що запит є: не менше ніж 30 тисяч, а це величезна кількість людей", - зазначив Буданов.

Задовольнити всіх неможливо

Він додав, що від зміни у мобілізації кількісні показники не зміняться, що означає, що кількість незадоволених людей теж не зміниться.

"Можна змінити. Я сподіваюсь, вони зможуть змінити трошки підходи з цією насильницькою бусифікацією, яка інколи існує, це не поголовно, але такі факти є. З цим треба боротися. Треба боротися з певною неправомірною діяльністю ТЦК, яка інколи має місце. А інколи, дуже часто буває, має місце", - сказав керівник ОП.

Буданов наголосив, що навіть поборовши все це, в Україні не буде такого, що всі задоволені. За його словами, "це неможливо".

Нагадаємо, 27 серпня Кирило Буданов заявив, що ідея мобілізації жінок в Україні, яка перед цим була озвучена в Мережі, виглядає дивною.

Крім того, в Комітеті Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заявили, що жодних законопроєктів чи ініціатив щодо мобілізації жінок наразі не розглядають.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кирило Буданов Війна в Україні Мобілізація в Україні
Новини
Терор для бізнесу. Два дні поспіль під ударом РФ "Епіцентр", "Нова пошта", продукти та книги
Терор для бізнесу. Два дні поспіль під ударом РФ "Епіцентр", "Нова пошта", продукти та книги
Аналітика
Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні
Ірина Костюченко, Олег Хомчук Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні