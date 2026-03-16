Украина будет иметь больше собственного газа: "Нафтогаз" обсуждает разработку нового месторождения
Украинская компания "Нафтогаз" ведет переговоры с румынской OMV Petrom относительно возможного партнерства для разработки газового месторождения в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам трех источников в энергетической отрасли, месторождение было обнаружено украинской компанией еще до полномасштабного вторжения России.
Собеседники издания не уточнили объем запасов, однако один из них назвал его "одним из самых перспективных газовых месторождений в Черноморском регионе".
В этом регионе уже активно разрабатывают морские газовые месторождения Румыния и Турция.
Источники отметили, что переговоры между "Нафтогазом" и OMV Petrom находятся на начальной стадии.
Ожидается, что разработка месторождения может начаться только после завершения войны в Украине.
По оценкам экспертов, открытие нового месторождения может помочь уменьшить энергетическую зависимость Европы от российского газа.
На ситуацию на энергетическом рынке Европы, которая стремится отказаться от российского газа, существенно повлияли события на Ближнем Востоке. В частности министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что война в Иране может повлиять на энергетическую стабильность Европы и снова активизировать дискуссию в ЕС о полном запрете российского природного газа.
Речь идет о риске того, что Евросоюз может снова вернуться к масштабным закупкам газа у страны-агрессора, несмотря на то, что ранее страны ЕС окончательно одобрили запрет на импорт российского газа до конца 2027 года.