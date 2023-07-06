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Зеленский озвучил свои ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе

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Четверг 06 июля 2023 23:49
Зеленский озвучил свои ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе надеется, что Украина получит приглашение на вступление в Альянс.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

"Какая надежда может быть для нас? Чтобы нас пригласили. Какая формулировка нужна для приглашения - просто нужно приглашение. Мы понимаем, что могут быть сложности, чтобы получить поддержку всех партнеров Альянса. Кто-то боится Россию, хотя я считаю, что это такой шанс показать". смелость и крепость Альянса", - заявил президент.

По словам Зеленского, на саммите также будет обсуждена мотивация Украины для будущего вступления, а также вопросы вооружения и войны с Россией.

"Мы живем будущим - это победа, но при этом мы реалисты. Мы в войне и живем настоящим. Что у нас есть на поле боя, чего не хватает. Саммит дает возможность договариваться о дополнительной поддержке", - подчеркнул он.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что в 2008 году на саммите в Бухаресте страны-члены НАТО пообещали, что Украина станет членом Альянса. Со временем никакой конкретики от них не звучало.

Сейчас наша страна рассчитывает, что такая ситуация изменится на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Там Украину могут официально пригласить к вступлению в Альянс.

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